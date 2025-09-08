Pesca ilegal en Laredo y Santoña: descubren 51 nasas y una red de un kilómetro

La Guardia Civil se ha incautado de 51 nasas ilegales en aguas exteriores, así como de una red de pesca de cerca de un kilómetro de longitud en aguas interiores de la bahía que une Santoña con Laredo.

El hallazgo lo llevaron a cabo, los pasados días 25 y 26 de agosto, guardias civiles de los Servicios Marítimos Provinciales de Vizcaya y Cantabria dentro de un dispositivo conjunto en aguas de la bahía de Santoña con el objetivo de detectar y retirar artes de pesa ilegales.

En un comunicado, destaca que la destreza de los especialistas fue determinante tanto para la detección como para la recuperación de estas artes de pesca, que suelen colocarse en zonas de difícil acceso para facilitar la actividad de la pesca ilegal y supone un serio riesgo para la biodiversidad.

Además, con la localización de estas artes ilegales de pesca, consiguieron evitar la captura ilegal de pulpos u otras especies marinas.

Las nasas han sido depositadas en dependencias de la Consejería de Pesca de Cantabria, mientras que la red quedó bajo custodia de su titular. Como consecuencia, se ha tramitado la correspondiente denuncia, que lleva aparejada una sanción de hasta 100.000 euros, dependiendo de la gravedad de acción y el daño causado.

El hallazgo de las nasas ilegales destinadas a la captura de pulpo se comunicó a la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Daños al ecosistema y al sector pesquero

Desde la Guardia Civil destacan los efectos negativos del uso de artes de pesca no autorizadas, como nasas o redes ilegales, que provocan la sobreexplotación de especies marinas y alteran ecosistemas. Además, si se abandonan en el mar, estos aparejos pueden generar residuos peligrosos.

El uso de este tipo de artes ilegales también causa perjuicios económicos a los pescadores profesionales, ya que representa una competencia desleal, reduce la rentabilidad de las capturas ilegales y afecta a la sostenibilidad del sector. demás, las redes y nasas abandonadas pueden convertirse en obstáculos peligrosos para embarcaciones y para otras faenas de pesca.

Por todo ello ello, recuerdan la importancia de cumplir la normativa pesquera y denunciar cualquier práctica irregular, ya que la protección de los recursos marinos es esencial para garantizar el futuro de la pesca profesional y la conservación del medio ambiente.