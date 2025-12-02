Peste porcina africana en España, en directo: última hora de la crisis por el brote en Cataluña

La Comisión Europea (CE) dijo ayer lunes que España debe aplicar las medidas previstas en la legislación comunitaria para tratar de contener el brote de peste porcina africana (PPA) detectado en Cataluña y anunció la presencia a partir de este martes de expertos veterinarios europeos en la zona para asesorar a las autoridades.

"Hemos sido notificados por las autoridades españolas sobre el brote de peste porcina en Cataluña", dijo en la rueda de prensa diaria de la Comisión la portavoz comunitaria Eva Hrncirova, que recordó que hacía más de tres décadas que en España no se producía ningún brote de esa enfermedad en el país.

Por el momento es necesario aplicar las medidas previstas en la legislación Europea. Es decir, se deben delimitar las zonas infectadas, se debe controlar a los animales salvajes, a los jabalíes salvajes, porque es a través de ellos normalmente la fuente del virus en caso de PPA", indicó.

Además, recordó que ya se ha puesto en marcha un veto a la caza y que sobre todo se deben aplicar medidas en las granjas de la zona, incluida la vigilancia y las medidas de bioseguridad estrictas, porque "este es un virus que se puede extender muy fácilmente", indicó la misma portavoz.