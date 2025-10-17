¿Qué es el phubbing: el hábito de la Generación Z que la psicología identifica como dañino para las relaciones

Cada vez es más frecuente ver grupos de amigos reunidos en una mesa donde el silencio es protagonista, no porque falte conversación, sino porque todos están mirando sus pantallas.

Las miradas se pierden entre notificaciones, mensajes y redes sociales. Es la nueva forma de desconexión, una costumbre que erosiona la atención y el vínculo humano.

Detrás de esta escena tan común se esconde un fenómeno que los psicólogos observan con preocupación. Un comportamiento que consiste en ignorar a quienes tenemos delante por mirar el teléfono.

La palabra proviene de la unión de "phone" (teléfono) y "snubbing" (desairar o despreciar), y se ha convertido en uno de los hábitos más característicos de la Generación Z.

Una desconexión disfrazada de conexión

El" phubbing" no nace de la mala educación ni de la falta de interés, sino de un hábito profundamente arraigado. La necesidad de revisar el móvil constantemente responde a impulsos que el propio diseño de las aplicaciones estimula.

El problema es que cada vez que elegimos mirar la pantalla en lugar de a la persona que nos habla, rompemos el hilo emocional de la conversación.

Los expertos en comunicación advierten que esta práctica deteriora la empatía, la escucha activa y la sensación de presencia. A largo plazo, puede hacer que los vínculos se enfríen y que las relaciones pierdan espontaneidad.

45 minutos diarios enganchados a WhatsApp larazon

En parejas, amistades o entornos laborales, el resultado suele ser el mismo, sentirse ignorado o menos importante para esa persona.

Lo que la psicología revela

Desde la psicología social, el "phubbing" se interpreta como una forma de desconexión emocional que genera consecuencias directas sobre la autoestima y la confianza.

Las personas que lo sufren pueden experimentar sentimientos de rechazo o insignificancia, mientras que quienes lo practican, casi siempre sin intención, terminan aislándose sin darse cuenta.

Este hábito está especialmente extendido entre los jóvenes, quienes han crecido en entornos digitales y asocian el contacto constante con la pertenencia social. Pero esa conexión continua puede transformarse en una dependencia del estímulo inmediato, deteriorando así las relaciones reales.