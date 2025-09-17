El PP pide a Mónica García que escuche a los profesionales sobre el Estatuto Marco

Tras las movilizaciones de los profesionales sanitarios de este martes contra el borrador del Estatuto Marco, el Partido Popular ha denunciado que el Ministerio de Sanidad ha vuelto a incumplir sus compromisos con respecto a esta reforma. Señala que el departamento dirigido por Mónica García "volvió a incumplir sus compromisos en la reunión de los equipos de recursos humanos de las comunidades autónomas que se produjo la semana pasada en Oviedo, en la que siguió la misma estrategia que en el Consejo Interterritorial del pasado mes de julio con los consejeros autonómicos: no presentó memoria técnica, jurídica ni económica que avalase sus propuestas de modificación", a pesar de haberse comprometido expresamente a hacerlo.

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular "han mostrado su disposición al diálogo y a avanzar en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, pero han señalado que no es posible valorar ni negociar medidas de gran impacto", como es el caso del Estatuto Marco, sin conocer su viabilidad legal, técnica y, sobre todo, su financiación.

El borrador del Ministerio, además, "supone una invasión de competencias autonómicas e impone cargas económicas sin respaldo presupuestario, planteando rigideces organizativas imposibles de aplicar en un contexto de déficit de profesionales", en el ámbito en el que el propio Ministerio tiene competencias que lleva años sin ejercer. A pesar de ello, las comunidades autónomas gobernadas por el PP han reiterado "su compromiso firme con la mejora de las condiciones de los profesionales del Sistema Nacional de Salud, reclamando al Gobierno central un ejercicio de rigor y responsabilidad: acompañar cualquier propuesta de reforma de las memorias técnicas y económicas necesarias y garantizar su financiación en los Presupuestos Generales del Estado".

Desde el partido se ha puesto el foco asimismo en la necesidad de abordar el debate sobre el Estatuto Marco "desde el rigor, la lealtad institucional y el verdadero consenso", escuchando tanto a los profesionales sanitarios, como a las comunidades autónomas. Además, tras las multitudinarias movilizaciones que se pudieron ver en el martes frente a las puertas de hospitales y centros de salud de toda España, la dirección nacional del PP ha exigido a Mónica García "que abandone el sectarismo y el enfrentamiento y solucione el problema que ella misma ha creado", y que ofrezca alternativas al actual borrador que cuenten con el apoyo mayoritario del sector y con un marco presupuestario "estable y realista", señala.