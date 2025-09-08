Piden más de siete años de cárcel para una pareja acusada de intentar asesinar a su bebé zarandeándola

Una pareja se enfrenta a una petición de siete años y siete meses de cárcel por parte de la Fiscalía de Guipúzcoa, que la acusa de intentar asesinar a su bebe de dos meses zarandeándola, consciente de que esta acción podría causarle la muerte. La pequeña sufrió lesiones graves que pusieron en peligro su vida.

El juicio por estos hechos, ocurridos en octubre de 2023, se celebra hoy lunes en la Sección Primera de la Audiencia de Guipúzcoa. Según el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EFE, el incidente ocurrió en una fecha próxima al 14 de octubre de aquel año, cuando los padres zarandearon con fuerza a la bebé al menos en una ocasión, ya fuera de forma conjunta o con el consentimiento, la no oposición o la no evitación del otro.

Como consecuencia, la bebé sufrió un estatus epiléptico, encefalopatía aguda, un hematoma subdural frontal-temporal derecho, hemorragias retinianas dispersas e hipertensión intracraneal, y fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Universitario Donostia, donde requirió intubación orotraqueal. Durante su estancia en el hospital no se detectaron lesiones externas, pero sí "múltiples hemorragias retinianas en ambos ojos".

El Ministerio Público concluye que el cuadro clínico de la bebé es compatible con el 'síndrome del niño zarandeado' y sostiene que estuvo "en situación de riesgo vital por las lesiones sufridas".

Tras estos hechos, los padres fueron suspendidos de la patria potestad y la menor declarada en situación de desamparo, siendo acogida de urgencia en casa de unos tíos bajo un régimen de visitas supervisadas para sus progenitores.