Un piloto comercial explica que las turbulencias "no son para tanto" y que les "dan miedo a los pasajeros, pero no son nada peligrosas para el avión"

El piloto comercial Perico Durán ha explicado a través de sus redes sociales, donde acumula más de 413.000 seguidores, que las turbulencias "dan miedo a los pasajeros, pero no son nada peligrosas para el avión". El experto aeronáutico asegura que se trata de un fenómeno normal durante los vuelos que los pilotos saben gestionar con total seguridad mediante protocolos establecidos.

Un ejemplo práctico

Durán relató un vuelo reciente entre Madrid y Atenas donde encontraron turbulencias moderadas a 39.000 pies de altura. "Lo primero que hicimos es poner la obligatoriedad de los cinturones de seguridad", explicó el piloto, quien inmediatamente contactó con el control de tráfico aéreo para solicitar reportes de turbulencias y encontrar una altitud más favorable. Al descender a 36.000 pies, la situación mejoró considerablemente pasando de turbulencia moderada a ligera.

El piloto destacó que en ocasiones es "imposible evitar" estas zonas, ya que ocupan grandes áreas geográficas, pero subrayó que el vuelo llegó al aeropuerto de Atenas sin ningún contratiempo. Durán concluye que, aunque las turbulencias generan aprensión entre los pasajeros, los aviones están diseñados para soportarlas sin riesgo para la seguridad del vuelo.