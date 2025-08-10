Un piloto se desmaya en pleno vuelo de Barcelona a Oporto, aunque logra aterrizar el avión sin problemas

Durante la mañana del domingo 10 de agosto, un piloto de Ryanair que operaba un vuelo entre Barcelona y Oporto sufrió un desmayo mientras estaba en el aire. Afortunadamente, el piloto logró recuperarse durante el trayecto y el avión aterrizó puntualmente en el aeropuerto Francisco Sá Carneiro, sin que se registraran incidentes.

Una fuente oficial del Instituto Nacional de Emergencias Médicas (INEM) confirmó que recibieron una alerta a las 8:19 de la mañana sobre el episodio de síncope que afectó al piloto. Según esta fuente, la recuperación fue rápida y el piloto pudo continuar con el vuelo sin mayores complicaciones.

En el aeropuerto, personal sanitario, incluyendo una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Moreira da Maia y un vehículo médico de emergencia y reanimación del Hospital Pedro Hispano, estaba preparado para atender al piloto a su llegada. Sin embargo, tras recibir atención inicial, el piloto decidió no ser trasladado a un hospital y permaneció en el aeropuerto.

El vuelo afectado, identificado como FR 4587, aterrizó a la hora prevista, a las 8:35 horas, según la información proporcionada por la web oficial de ANA Aeroportos. Los pasajeros desembarcaron con normalidad, sin sufrir ningún retraso ni alteración en sus planes.

Hasta el momento, desde ANA Aeroportos no han emitido declaraciones adicionales sobre el incidente.