Piquetes en España: qué son, qué límites tienen y cómo denunciar

Cada vez que se convoca una huelga o protesta, las imágenes de piquetes frente a fábricas, aeropuertos o centros logísticos vuelven a ocupar titulares.

Para algunos son una expresión legítima de presión sindical, para otros, una forma de coacción que roza la intimidación. Entre la reivindicación y el abuso existe una delgada línea que la ley intenta equilibrar.

El debate se reaviva cada vez que alguien se pregunta si puede negarse a participar en una huelga o si tiene derecho a denunciar cuando se siente bloqueado o amenazado.

Qué es un piquete

Un piquete es un grupo de personas que actúa durante una huelga o movilización con el fin de informar, persuadir o disuadir a otros trabajadores sobre su participación.

Suelen situarse en las entradas de empresas o centros de trabajo para explicar las razones de la huelga o mostrar apoyo a quienes la secundan. La figura del piquete tiene una larga tradición en los movimientos sindicales y forma parte del ejercicio de los derechos de manifestación y huelga reconocidos por la Constitución.

Sin embargo, su legitimidad depende del modo en que se desarrollen las acciones y del respeto a los derechos de quienes deciden no unirse

Cuándo un piquete es legal

Un piquete se considera legal cuando su actuación es pacífica y meramente informativa. Puede repartir panfletos, dialogar con trabajadores o expresar su protesta sin impedir el acceso al centro ni ejercer presión directa.

El límite aparece cuando se utiliza la intimidación, la amenaza o la fuerza física. En ese punto la acción deja de estar amparada por la libertad sindical y pasa a vulnerar la libertad individual y el derecho al trabajo

Qué dice la ley tras la reforma

Hasta 2021, el Código Penal incluía en el artículo el 315.3 que castigaba con penas de prisión a quienes coaccionaran a otros para sumarse a una huelga. Esa norma fue derogada por la Ley Orgánica 5/2021 para evitar que el derecho a la protesta se criminalizara de forma general.

Piquetes y docentes por calles de Barcelona Europa Press

Desde entonces, las conductas coercitivas se juzgan bajo el delito genérico de coacciones del artículo 172 del Código Penal. Esto implica que lo punible no es participar en un piquete, sino utilizar métodos que limiten la libertad de otros mediante violencia o intimidación.

Cuándo se puede denunciar

Puede denunciarse un piquete cuando su actuación impide físicamente el acceso o la salida de un lugar de trabajo, bloquea el paso de vehículos, lanza amenazas, causa daños o genera un entorno intimidatorio.

La denuncia no cuestiona el derecho a la huelga, sino la forma en que se ejerce. Las autoridades deben valorar si hubo un exceso que vulnera derechos fundamentales o una conducta legítima de protesta.

Qué consecuencias puede tener

Las conductas violentas o coercitivas pueden conllevar sanciones económicas, penas de prisión o responsabilidades civiles por daños. La gravedad dependerá de si hubo agresión, amenazas o perjuicios materiales.

Aunque el artículo 315.3 fue eliminado, la ley sigue amparando el derecho de cualquier ciudadano a no ser presionado o bloqueado en el ejercicio de su trabajo.