Las piscinas de viviendas se sitúan como la "mayor trampa mortal" para los más pequeños que mueren ahogados en España

Las piscinas ubicadas en viviendas particulares constituyen la "mayor trampa mortal'" para los menores de edad que mueren ahogados en España, según un estudio elaborado por la asociación para la prevención de ahogamientos 'Canarias, 1500 Km de Costa', que se basa en los casos más recientes registrados en el país en los último cuatro meses.

En este tiempo, apuntó son 21 los niños fallecidos. En concreto, este 6 de agosto moría un menor de 3 años en la piscina familiar en un municipio de Córdoba, y que se incluye en este estudio.

Así de las 21 muertes de niños por sumersión, 16 fallecieron en incidentes ocurridos en piscinas (76%), mientras que otros tres murieron en playas, estando uno de ellos aún desaparecido en el océano Atlántico. Además un menor perdió la vida en una poza y otro en un pantano.

En relación al sexo de los fallecidos menores indican que, como ocurre en adultos, el ahogamiento se registra en porcentaje mayor en varones, ya que fueron 17 niños (81%) los niños que perdieron la vida, mientras que en el caso de las niñas son cuatro las muertes que hubo que lamentar.

Desde la asociación se incide en que del total de casos analizados, 11 menores perdieron la vida en piscinas particulares (52%), la mayoría ubicadas en chalets, casas de campo y viviendas unifamiliares; mientras que el resto lo hizo en piscinas comunitarias, de establecimientos hoteleros, balsa de agua doméstica, piscina municipal y parque acuático, registraron un niño fallecido en cada uno de estos espacios en los meses analizados de 2025.

Por edades, de los casos examinados, las víctimas mortales se encontraban entre los 18 meses de vida y los 17 años de edad. En concreto, 10 de los pequeños que perdieron la vida tenían entre 0 y 5 años; de 5 a 10 años fueron tres los niños que fallecieron; y de 11 a 17 años los óbitos alcanzaron los nueve.