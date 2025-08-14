El plan de verano de un ciervo y dos perros que arrasa en TikTok: "Quiero estar en esa piscina"

Un golden retriever y un ciervo joven fueron grabados compartiendo una colchoneta roja en una piscina durante la reciente ola de calor, en un vídeo que rápidamente se ha viralizado en redes sociales. Según los dueños de los animales, ambos permanecieron juntos sobre el flotador mientras otro perro intentaba subirse, pero desistió al no encontrar espacio disponible, ya que los dos ocupantes principales impedían que se uniera.

La pareja de especies se mantuvo tranquila durante toda la grabación, sin caerse al agua, mientras el tercer perro jugaba con una pelota en las inmediaciones. En diferentes tomas se aprecia cómo el ciervo se acerca al perro con gestos de cercanía, incluso llegando a lamerle la cara, lo que ha llamado la atención de los espectadores.

Las imágenes han generado comentarios de sorpresa y admiración entre quienes han visto el vídeo, que han destacado la inusual relación entre especies distintas y la calma con la que ambos compañeros compartieron la zona. Algunos señalaron que la escena refleja “una convivencia excepcional” y que nunca habían visto algo similar entre un perro y un ciervo.

El vídeo también ha servido para llamar la atención sobre los efectos de la ola de calor, ya que los animales permanecieron sobre la colchoneta aparentemente buscando alivio de las altas temperaturas, en un gesto que refleja cómo especies distintas pueden adaptarse y compartir un área de manera pacífica.