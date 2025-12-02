Una plataforma ayudará a recuperar la superficie forestal quemada tras los incendios

La plataforma geoespacial WebGIS, cuyo desarrollo lidera la Universidad de Salamanca, ayudará a avanzar en la restauración de los bosques europeos y el suelo degradado tras los grandes incendios forestales. Esta herramienta integrará "tecnología satelital, drones, gemelo digital y simulación, con el fin de asistir de la mejor forma posible a los bosques y suelos devastados tras las llamas", ha explicado Diego González-Aguilera, catedrático de la Universidad de Salamanca y director del Grupo de Investigación Tidop de la Escuela Politécnica Superior de Ávila.

Esta innovación busca transformar la planificación de la restauración ambiental de las áreas afectadas y se enmarca en el proyecto europeo "Efhera Enhancing after-Fire Hydrological and Environmental Recovery of Agroforestry Zones".

La plataforma geoespacial avanzada, de acceso libre, ofrecerá a técnicos, gestores forestales y autoridades ambientales información precisa y actualizada para decidir dónde y cómo actuar tras un incendio, optimizando los recursos disponibles y reduciendo el impacto ambiental. "Nuestro objetivo es poner la ciencia y la tecnología al servicio del territorio, dotando a los profesionales de herramientas inteligentes que permitan restaurar de manera más eficiente y sostenible nuestros ecosistemas", ha señalado el investigador.

IA y datos abiertos

El grupo Tidop impulsa así una transformación digital que permitirá restaurar los ecosistemas dañados con inteligencia artificial, datos abiertos y herramientas geoespaciales avanzadas, contribuyendo a proteger el suelo, conservar la biodiversidad y acelerar la recuperación ambiental de los bosques mediterráneos.

La nueva implementación tecnológica busca constituir un salto cualitativo en la gestión posincendio que permitirá acortar plazos, ahorrar recursos y aumentar significativamente la probabilidad de éxito ecológico en la recuperación ecológica del suroeste europeo.

El proyecto Efhera aborda el reto común de los incendios forestales en el sur de Europa y reúne a un consorcio multidisciplinar de entidades de España, Portugal, Francia y Alemania que trabajarán conjuntamente para afrontar los desafíos medioambientales del futuro.