No podía sacar medicamentos con receta: las instituciones 'matan' administrativamente y por error a una señora de 82 años

Una mujer de 82 años, identificada como M.H.N., fue registrada por error como fallecida en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander, tras ingresar para recibir tratamiento por una celulitis infecciosa.

El fallo administrativo provocó consecuencias inmediatas. La mujer no pudo retirar los medicamentos que tenía recetados, su cuenta bancaria fue bloqueada y el pago de su pensión se interrumpió de forma inmediata, lo que le generó serias dificultades en su día a día. Para acreditar que seguía con vida, M.H.N. tuvo que realizar varios trámites presenciales, entre ellos la solicitud de una fe de vida, un procedimiento que resultó especialmente complicado por su movilidad reducida y su estado de salud.

Según informó El Diario Montañés, la familia calificó lo ocurrido de “situación surrealista” y expresó su preocupación por los efectos que un error de este tipo puede tener en personas mayores o en situación de dependencia. Los allegados destacaron que, más allá de la anécdota, se trataba de un problema serio que condicionó aspectos esenciales de la vida de la afectada.

El mismo medio apuntó que no es la primera vez que se producen fallos de este tipo en los registros administrativos y que, aunque suelen corregirse con relativa rapidez, mientras persisten pueden generar complicaciones importantes: desde el acceso a la sanidad hasta la percepción de pensiones y ayudas sociales.

El caso de M.H.N. ha reabierto el debate sobre la necesidad de reforzar los protocolos de verificación en los hospitales y en los organismos públicos. La familia insiste en que es fundamental establecer medidas de control más rigurosas para evitar que un error de este tipo pueda repetirse. Por ahora, desde el hospital no se han ofrecido explicaciones oficiales sobre lo sucedido. La incidencia está siendo revisada por la administración competente, que deberá rectificar los registros para que la paciente recupere cuanto antes la normalidad en su vida cotidiana.