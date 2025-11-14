Polémica por el nuevo plan del lobo en Asturias: "timo, engaño e incompetencia"

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias, Luis Venta Cueli, ha cargado este viernes contra el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, y contra el Ejecutivo presidido por el socialista Adrián Barbón, a los que ha acusado de “timo, engaño e incompetencia” en el programa de control del lobo, que únicamente ha actuado en 11 de los 78 concejos de la región.

Acompañado de un grupo de ganaderos en Porrúa (Llanes), Venta Cueli ha calificado el programa como “otro engaño más” y ha denunciado que las medidas anunciadas por el Gobierno “no sirven para nada”, al tiempo que ha cuestionado la capacidad del consejero, de quien ha dicho que mantiene a los ganaderos “contra las cuerdas”.

El parlamentario ha señalado que las actuaciones “supuestamente destinadas al control poblacional del lobo” no han producido resultados visibles en el territorio. “Mientras los vecinos ven lobos a diario, quienes deben controlar su presencia parecen incapaces de encontrarlos”, ha subrayado.

Según el diputado, las cacerías en las Reservas suponen un “timo absoluto”, ya que no se ha abatido ningún ejemplar, y ha recordado que solo se han realizado actuaciones en 11 de los 78 municipios asturianos. “Esto es un engaño en toda regla. El consejero no es más que el brazo ejecutor de las políticas de Barbón, por eso lo mantiene en el puesto: porque cumple sin rechistar”, ha afirmado.

Venta Cueli ha destacado la “crítica situación” del Oriente de Asturias, donde solo se ha abatido un lobo en los 17 concejos de la comarca, pese a ser una de las zonas más afectadas por los ataques a la ganadería, llegando incluso a poner en riesgo la producción de queso.

Finalmente, el diputado exigió un cambio inmediato en la política de gestión del lobo y reclamó “seriedad, eficacia y respeto” hacia los ganaderos, a quienes considera “víctimas directas de la incompetencia del Gobierno autonómico”.