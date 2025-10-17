Polémica en las redes con el regreso del reality del momento: vuelve ‘La Casa de Los Gemelos’

La elección de Kick como nueva casa para el reality La Casa de los Gemelos no es en absoluto casual. La plataforma, conocida por su laxa política de contenidos, se ha convertido en el refugio perfecto para un formato que necesita operar sin las restricciones de sus competidores. Detrás de esta decisión se encuentra el patrocinio de un casino online, un factor determinante que explica por qué los creadores del programa, los streamers Carlos y Daniel, han optado por un servicio que permite la difusión de contenidos relacionados con el juego, algo que les fue imposible en su primer intento.

De hecho, la trayectoria inicial del programa fue tan fugaz como explosiva. El experimento televisivo, emitido en su día a través de TikTok y YouTube, apenas logró mantenerse nueve horas en emisión antes de ser fulminado por ambas plataformas. El motivo fue la sucesión de escenas explícitas de violencia y sexo que se mostraron sin ningún tipo de filtro ante una audiencia de miles de personas, lo que provocó una cancelación fulminante pero también una enorme repercusión en redes sociales.

En esta ocasión, los organizadores, conocidos como Zona Gemelos, aseguran haber aprendido la lección y prometen un mayor control, con más seguridad y un reglamento interno más estricto. Sin embargo, han matizado que no pretenden aplicar una censura férrea, especialmente en lo que respecta a las peleas, uno de los principales ganchos del formato. Sí habrá alcohol disponible en la casa, aunque se ha desmentido la presencia de estupefacientes para evitar que la situación se descontrole.

Un equilibrio precario entre el control y el espectáculo

Por otro lado, la esencia del casting parece inalterada. La dirección del programa vuelve a apostar por un elenco de personalidades de internet y de la televisión caracterizadas por su perfil excéntrico, a menudo calificadas como "frikis". Con esta fórmula se busca garantizar el conflicto y el contenido viral desde el primer momento. Entre los nombres que ya circulan, destaca la participación confirmada de la influencer Tamara Marrash, una apuesta segura para generar polémica.

El arranque se ha producido con una gala de presentación desde un plató profesional, en un claro intento por dotar al formato de una mayor apariencia de seriedad. A partir de ese instante, la convivencia se podrá seguir en directo y sin interrupciones a través de Kick, donde los conflictos y las alianzas marcarán el día a día de la casa.