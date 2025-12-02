La Policía confirma cómo dejar de recibir llamadas spam: “existen dos herramientas”

El teléfono ya no siempre es sinónimo de cercanía o comodidad: para muchos, significa interrupciones constantes, insistentes ofertas de servicios o productos que no han pedido, o incluso intentos de fraude. Ante esta invasión, la Policía Nacional ha señalado recientemente que existen dos herramientas gratuitas que los ciudadanos pueden usar para poner fin a ese acoso telefónico, y así recuperar el control de su privacidad y su tiempo.

Cómo evitar las llamadas telefónicas de spam

La primera opción mencionada por la Policía es Lista Robinson, un servicio de exclusión publicitaria de ámbito estatal. Su misión: impedir que empresas con las que no has dado tu consentimiento te llamen, envíen correos, SMS, buzones postales o publicidad en general. Registrarse es gratuito, y uno puede indicar por qué medios no desea recibir comunicaciones.

La segunda herramienta es Stop Publicidad, una plataforma más reciente, aprobada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que complementa las funciones de la Lista Robinson y busca adaptarse al entorno digital actual. Con ella puedes bloquear llamadas, SMS, correos electrónicos, pero también publicidad a través de redes sociales, mensajería y otros canales modernos.

El registro en cualquiera de estas listas es sencillo: basta con acceder a su página, completar un formulario con tus datos y especificar los canales por los que no deseas recibir publicidad. Después, las empresas tienen la obligación legal de consultar estos ficheros antes de realizar campañas de marketing, y si apareces en ellas no pueden dirigirse a ti.

Es importante tener en cuenta que los efectos no son inmediatos: puede tardar entre uno y tres meses en actualizarse el registro y que dejen de llamarte con regularidad.

Aunque la Lista Robinson y Stop Publicidad constituyen una barrera legal y real contra la publicidad no deseada, no siempre bastan. Existen empresas o grupos que no respetan la normativa, especialmente si operan desde el extranjero o mediante numeraciones irregulares, con lo que algunas llamadas pueden seguir entrando.

Por eso, la Policía también recomienda otras medidas complementarias:

No responder llamadas de números desconocidos o sospechosos. En muchos casos, con no contestar es suficiente para cortar el contacto.

Utilizar las funciones de bloqueo del teléfono: muchas veces, silenciar llamadas de números desconocidos o remitirlas directamente al buzón puede reducir significativamente las molestias.

El problema del spam telefónico no desaparece solo con responsabilidad individual. En 2025, las autoridades y reguladores en España han dado pasos firmes hacia una regulación más estricta. Se prevé que las empresas deban identificar llamadas comerciales con prefijos o códigos especiales, y las operadoras podrán bloquear llamadas no autorizadas o fraudulentas.

Estas medidas buscan reducir no solo la publicidad invasiva, sino también proteger a los ciudadanos frente a estafas, suplantaciones o robollamadas masivas. Eso sí: mientras la ley se adapta, cada usuario puede ejercer sus derechos de protección de datos y privacidad registrándose en Lista Robinson o en Stop Publicidad.

Darse de baja del spam no exige ser experto en tecnología, solo un poco de decisión y constancia. Si todavía no lo has hecho, anotarte en estas listas puede ser el primer paso para recuperar tu tranquilidad, tu tiempo y tu privacidad.