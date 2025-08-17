La Policía Foral de Navarra se encuentra a un grupo de "domingueros" de barbacoa en el medio del monte en plena ola de incendios

La Policía Foral de Navarra interceptó durante el fin de semana a varios grupos realizando barbacoas en zonas forestales de Goizueta, Cortes y Lekunberri, pese a la alerta máxima por riesgo de incendios. Los agentes actuaron inmediatamente: extinguieron las fogatas y advirtieron a los infractores sobre el gravísimo peligro de sus acciones.

Prohibición absoluta de fuegos

La institución recordó enfáticamente que está "terminantemente prohibido" encender cualquier tipo de fuego en espacios naturales durante períodos de máxima alerta. "Basta una chispa para desencadenar un incendio de proporciones catastróficas", señalaron fuentes policiales, subrayando que estas conductas ponen en riesgo vidas humanas y el patrimonio natural. Las barbacoas de los denominados "domingueros" fueron detectadas durante patrullas reforzadas en áreas forestales sensibles.

La Policía Foral mantendrá operativos de vigilancia con patrullas constantes, actuando ante cualquier infracción que comprometa la seguridad ambiental, insistiendo en que la preservación del paisaje depende de acciones colectivas conscientes.