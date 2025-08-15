La Policía Nacional detiene a un hombre por acuchillar al novio de su expareja

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, de origen español, por presuntamente acuchillar al novio de su expareja en Son Ferriol, en Palma.

Según ha informado en una nota de prensa la Jefatura Superior, el pasado miércoles, de madrugada, una mujer y su pareja llegaron a casa en moto tras pasar la noche fuera.

Al estacionar, vieron cómo se acercaba un varón hacia ellos. Era la expareja de la mujer y tenía una orden de alejamiento sobre ella.

En ese momento, empezó una fuerte discusión entre los dos varones. De repente, el agresor sacó un cuchillo e intentó apuñalar al otro hombre. Aunque sufrió un corte en la mano, la víctima pudo zafarse de él golpeándole con el casco de la moto. Acto seguido, la pareja llamó a la Policía Nacional y el asaltante huyó.

Al llegar al lugar, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano, junto a los sanitarios, atendieron a la víctima, pero el agresor había huido. Aunque se hicieron batidas por la zona, no fueron fructuosas.

Minutos más tarde, el 091 recibió una llamada en la que se exponía que se había retenido a un varón que había entrado a un domicilio, muy cercano a donde habían sucedido los primeros hechos, para robar. Al llegar allí los policías, vieron cómo había un varón retenido por los moradores del domicilio.

Los moradores explicaron que se encontraron de repente a un hombre rebuscando en los cajones de la casa. Al ver, algunos de ellos que habían salido de fiesta y acababan de llegar al domicilio, que no era ninguno de los amigos que se encontraban durmiendo en la casa se abalanzaron contra el varón reteniéndolo en el lugar mientras otro amigo llamaba a la policía. Finalmente, el asaltante no tuvo tiempo a llevarse ningún objeto.

Los agentes se percataron de que el ladrón encajaba plenamente con las características físicas del autor que había asaltado a su expareja y al novio de esta minutos antes.

Por ello, se le detuvo por ser presunto autor de un delito de lesiones, quebrantamiento y uno de robo con fuerza.

Al día siguiente, el varón que fue atendido antes en un centro hospitalario por un corte en la mano, declaró que llevaba semanas siendo acosado por el detenido por salir con su expareja.

Además de su testimonio, aportó pruebas gráficas, ya que también sufría vejaciones y amenazas a través de las redes sociales. Asimismo, también le había sustraído su coche anteriormente, además de rayárselo.

Por todo ello, también se le imputó un delito de acoso al detenido. El hombre también explicó que el detenido estaba obsesionado con su expareja y que la noche en el que este les atacó tenía intención de atacar a la mujer y que, por eso, trató de defenderla.