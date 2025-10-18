La Policía Nacional recupera más de una tonelada de objetos robados en un cementerio de Zaragoza

La detención por la Policía Nacional este viernes de tres hombres como presuntos autores de los más de 500 robos con fuerza perpetrados en el cementerio de Torrero ha permitido recuperar a tiempo más de una tonelada de objetos ornamentales de bronce, latón, plata y cobre que iban a acabar fundidos, en un saqueo iniciado a finales del pasado mes de septiembre.

Los tres detenidos --en una operación que la Policía mantiene abierta-- han pasado esta mañana a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia y, tras prestar declaración, han quedado en libertad.

Los hechos fueron denunciados de forma oficial y puestos en conocimiento de la Policía Nacional durante las Fiestas del Pilar, recibiendo hasta la fecha un goteo constante de notificaciones de nuevas denuncias.

Los autores robaban en el interior del cementerio de Torrero durante las noches de forma sigilosa todo tipo de ornamentos metálicos colocados en nichos y lápidas, tales como cruces, placas, jarrones y esculturas.

Posteriormente trasladaban en una furgoneta todo lo robado en sacas para proceder a su venta en el sector del metal.

Gracias a la hábil investigación y a la rápida intervención de los agentes se han podido recuperar todos los objetos robados antes de su fundición y desaparición definitiva.

Una vez que se tenga todo el material inventariado y clasificado, desde la Policía Nacional se procederá a contactar con todos los afectados para realizar una exposición pública en la que cada legítimo propietario pueda reconocer y recuperar sus pertenencias.