No pongas el árbol de Navidad sin antes hacer esto: puedes ahorrarte algún susto

Con la llegada de diciembre, miles de hogares empiezan a sacar del trastero el árbol de Navidad para dar la bienvenida a las fiestas. Sin embargo, antes de montarlo y decorarlo, existe un paso previo que muchos desconocen y que puede evitar alergias, malos olores e incluso la acumulación de suciedad. Así lo explica la creadora de contenido especializada en hogar Ana Tuñón en un vídeo de Instagram que se ha vuelto viral.

El método que recomienda Ana Tuñón para limpiar el árbol artificial

Según la influencer, antes de colocar el árbol es imprescindible realizar una limpieza profunda, ya que, de un año para otro, las ramas y las piezas del árbol artificial acumulan polvo y ácaros, lo que puede convertirse en una fuente de suciedad dentro de casa.

El proceso que describe es sencillo:

Llenar la bañera con agua caliente.

Sumergir todas las partes del árbol para que la suciedad adherida empiece a desprenderse.

Rociar cada pieza con un spray desinfectante sin lejía, para evitar daños en los materiales y eliminar la mayor cantidad posible de microorganismos.

Aclarar bien cada rama antes de sacarla a secar.

Repetir tantas veces como sea necesario hasta que el árbol quede completamente limpio.

Un gesto sencillo para evitar alergias y mantener la casa más limpia

Este paso previo —que suele pasarse por alto por las prisas de preparar la decoración navideña— puede resultar clave para las personas sensibles al polvo o que sufren alergias respiratorias. Los árboles artificiales pueden permanecer almacenados durante meses en trasteros, garajes o armarios, espacios donde es habitual que se acumulen partículas que luego se dispersan por la vivienda.

Tuñón recuerda que dedicar unos minutos a esta limpieza no solo prolonga la vida útil del árbol, sino que contribuye a crear un ambiente navideño más saludable. Una recomendación sencilla que este año muchos incluirán en su ritual de preparación antes de empezar a colocar luces y adornos.