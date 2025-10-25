Ni su precio ni su sabor: la verdadera estrategia de Mercadona con su nuevo chocolate de Halloween

La maquinaria de las campañas estacionales de Mercadona vuelve a ponerse en marcha, esta vez con Halloween como telón de fondo. Lejos de ser una iniciativa aislada, el lanzamiento de productos de temporada forma parte de una táctica comercial bien engrasada que la cadena de supermercados valenciana explota a lo largo de todo el año, adaptando su oferta a festividades como la Navidad o la Semana Santa para mantener su catálogo vivo y generar expectación entre su clientela.

De hecho, la compañía ha sabido ver cómo esta celebración de origen anglosajón se ha convertido en un filón comercial en España, ganando adeptos año tras año. Al subirse a esta ola, Mercadona no solo demuestra su agilidad para adaptarse a las nuevas tendencias de consumo, sino que también aprovecha la oportunidad para conectar con un público más joven que ha adoptado esta fiesta como propia.

En esta ocasión, la apuesta de la empresa se materializa en un nuevo surtido de chocolatinas con leche, comercializado bajo su marca blanca Hacendado. Se trata de una edición limitada que ya se puede encontrar en sus tiendas a un precio de 1,25 euros, un coste muy competitivo que lo convierte en un capricho asequible o en un detalle perfecto para las reuniones y fiestas propias de estas fechas.

Por otro lado, la elección del sabor no es casual. La compañía ha optado por un chocolate con leche suave y reconocible, una decisión que busca agradar a un público muy amplio. Con esta apuesta por el sabor familiar, se aleja de propuestas más intensas o amargas que podrían limitar su alcance, asegurando así una buena acogida entre consumidores de todas las edades.

Un diseño pensado para captar todas las miradas

Asimismo, el principal atractivo del producto reside en una presentación sumamente cuidada. Cada pieza de chocolate está envuelta de forma individual con envoltorios temáticos que reproducen los iconos más reconocibles de la festividad, desde las clásicas calabazas sonrientes hasta calaveras o murciélagos. Este despliegue visual está diseñado para captar la atención en el lineal y potenciar la compra por impulso.

En definitiva, con esta iniciativa Mercadona logra un doble objetivo. Por un lado, dinamiza su surtido y genera interés con una novedad ajustada al calendario festivo. Por otro, consigue fidelizar a su clientela habitual al tiempo que atrae a nuevos consumidores, demostrando una notable capacidad para leer el mercado y responder con productos que encajan perfectamente con la demanda del momento.