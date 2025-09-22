El precio del tabaco cambia y afecta a decenas de marcas populares, entre ellas Chesterfield

El tabaco cambia precio otra vez en España. El Boletín Oficial del Estado ha publicado la actualización de las tarifas de venta al público de determinados productos del tabaco, que entraron en vigor el pasado sábado 20 de septiembre. La resolución afecta a cigarrillos, cigarros, cigarritos y picaduras de pipa.

Esta revisión de precios se aplica en establecimientos autorizados y expendedores oficiales, tanto en la Península como en Baleares. La medida responde a los ajustes periódicos realizados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, en función de los cambios en costes de producción, distribución e impuestos.

Entre las marcas afectadas se encuentran Chesterfield en cigarrillos; Braniff y Quorum en cigarros y cigarritos; así como Blackburn en picadura de pipa. En semanas anteriores,también se actualizaron los precios de otras marcas muy conocidas como Winston, Montecristo o Macanudo.

Por lo tanto, los fumadores que acudan a partir de ahora a los estancos se encontrarán con precios actualizados en las siguientes marcas de productos tabacaleros:

Nuevos precios del tabaco en la Península e Islas Baleares

CIGARRILLOS

Euros/Cajetilla

Chesterfield Label 23. 5,35

CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/Envase

BRANIFF

Braniff Linea D’Oro Platinum (El envase de 17). 2,60

Braniff Linea D’Oro Negro (El envase de 17). 2,60

Braniff Linea D’Oro Red (El envase de 17). 2,60

Braniff Linea D’Oro White (El envase de 17). 2,60

QUORUM

Quorum Classic Doble Gordo (El envase de 10). 51,00

Quorum Classic Robusto (El envase de 10). 30,50

Quorum Classic Short Robusto (El envase de 10). 26,00

Quorum Classic Torpedo (El envase de 10). 41,00

Quorum Shade Doble Gordo 6 × 60 Mazo (El envase de 10). 51,00

Quorum Shade Robusto (El envase de 10). 30,50

Quorum Shade Short Robusto (El envase de 10). 26,00

Quorum Shade Torpedo (El envase de 10). 41,00

ROLL’S

Roll’s Red Exclusive (El envase de 17). 2,60

Roll’s White Exclusive (El envase de 17). 2,60

PICADURAS DE PIPA

Euros/ Unidad