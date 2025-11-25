El precio del tabaco cambia en todos los estancos: estas son las marcas afectadas

El tabaco vuelve a cambiar de precio. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la actualización de las tarifas de venta al público de determinados productos del tabaco, que entró en vigor el pasado sábado 15 de noviembre. La resolución afecta a cigarrillos, cigarros, cigarritos y picaduras de pipa.

Esta revisión de precios se aplica en establecimientos autorizados y expendedores oficiales de la Península y Baleares. La medida responde a los ajustes periódicos realizados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, en función de los cambios en costes de producción, distribución e impuestos.

Entre las marcas afectadas se encuentran Denim Selected Blend y Elixyr X-Line, en cigarrillos; Horacio o Trinidad, en cigarros y cigarritos; así como Hookain o Kingstreet en picadura de pipa. La semana pasada también se actualizaron los precios de otras marcas muy conocidas como B.N, Ducados o Farias.

Por lo tanto, los fumadores que acudan a partir de ahora a los estancos se encontrarán con precios actualizados en las siguientes marcas de productos tabacaleros:

Nuevo precio del tabaco en la Península y Baleares

CIGARRILLOS

Euros/cajetilla

Denim Selected Blend 100 (20). 4,60

Elixyr X-Line (20). 4,70

CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/unidad

HORACIO

Horacio Maduro H1 (15). 14,30

Horacio Maduro H5 (15). 10,90

Horacio Maduro H8 (15). 8,90

JOYA DE NICARAGUA

JDN Antaño 1970 4x32 Tins 10ct (10). 2,70

JDN Joya Red 4x32 Tins 10ct (10). 1,95

TRINIDAD

Trinidad Robustos Extra (12). 75,00

CIGARROS Y CIGARRITO

Euros/Envase

HORACIO

Horacio Estelí Club 0 - mazos (El envase de 8). 40,00

Horacio Estelí Club 1 - mazos (El envase de 8). 36,80

Horacio Estelí Club 3 - mazos (El envase de 8). 35,60

Horacio Estelí Club 5 - mazos (El envase de 8). 35,20

Horacio Estelí Club 6 - mazos (El envase de 8). 34,40

JOYA DE NICARAGUA

JDN Humidified Bag Clasico Go Pack 5 × 5 (El envase de 5). 29,95

JDN Humidified Bag Rosalones Go Pack 5 × 5 (El envase de 5). 29,95

PICADURAS DE PIPA

Euros/unidad

Hookain Fuggi Ninja (200 g). 16,95

Hookain Fuggi Ninja (50 g). 4,80

Kingstreet (19 g). 1,65

Kingstreet (95 g). 7,90

Rattray’s British Collection 7 Old Gowrie (50 g). 18,00

18,00 Rattray’s British Collection 7 Reserve (50 g). 16,00

Rattray’s British Collection Bagpiper’s Dream (50 g). 15,00

15,00 Rattray’s British Collection Black Mallory Tobacco (50 g). 15,00

Rattray’s British Collection Brown Clunee (50 g). 16,00

Rattray’s British Collection Hal O’ The Wynd (50 g). 16,00

Rattray’s British Collection Marlin Flake (50 g). 18,00

Rattray’s British Collection Red Rapparee Tobacco (50 g). 16,00

Robert McConnell Black Parrot (50 g). 16,00

16,00 Robert McConnell Boutique Blend (50 g). 16,00

Robert McConnell Covent Garden (50 g). 16,00

Robert McConnell Highgate (50 g). 25,00

Robert McConnell Marylebone (50 g). 16,00

Robert McConnell Oriental (50 g). 15,00

Robert McConnell Red Virginia (50 g). 16,00

16,00 Robert McConnell Scottish Ck (50 g). 16,00

Nuevo precio del tabaco en Ceuta y Melilla

PICADURAS DE PIPA

Euros/unidad