Preocupación por el nuevo bizcocho de Mercadona: el dato que lo convierte en una 'bomba' calórica

Con un aporte de 421 kilocalorías por cada 100 gramos, el nuevo bizcocho de Mercadona se presenta como un capricho para ocasiones puntuales más que como un postre de diario. La cadena valenciana ha lanzado un pastel con sabor a pistacho, posicionándolo directamente en el segmento de la indulgencia. Se trata de una propuesta pensada para el consumidor que busca un dulce más sofisticado sin salir del supermercado, pero que exige ser consciente de que es un capricho de alto valor energético.

De hecho, toda la estrategia comercial del producto gira en torno a esa idea: ofrecer un pequeño lujo asequible para celebraciones o momentos especiales. El bizcocho se comercializa en un formato de 420 gramos a un precio de 4,10 euros, unas cifras que lo convierten en una alternativa muy competitiva frente a la pastelería tradicional. La comodidad de encontrarlo en los lineales habituales es, sin duda, una de sus grandes bazas.

Por otro lado, la clave de su atractivo reside en la combinación de una textura esponjosa y jugosa con un relleno cremoso enriquecido con nata. Su elaboración corre a cargo del proveedor especialista Pastisart Iberia S.L.U., un dato que respalda el cumplimiento de los estándares de producción de la compañía. La receta busca un equilibrio entre la esponjosidad de la masa y la suavidad de su interior para seducir a los paladares más golosos.

El pistacho, un ingrediente que marca la diferencia

Asimismo, la elección de este fruto seco no es casual, sino que responde a una clara tendencia del mercado que demanda sabores que se salgan de lo convencional. Con este lanzamiento, Mercadona vuelve a agitar la oferta dulce de la compañía, incorporando un ingrediente de gran popularidad que hasta ahora no había tenido un protagonismo similar en su surtido de repostería. La novedad enriquece así la variedad disponible para los clientes.

En este sentido, la composición del bizcocho es fundamental para entender su propuesta. La receta contiene un 2,5 % de pistacho, el ingrediente que le confiere su característico sabor y aroma. La base del pastel se completa con una mezcla de harinas de trigo y del propio fruto seco, que son las responsables de darle la consistencia final. Esta combinación es la que busca ofrecer una experiencia organoléptica superior a la de otros dulces industriales.