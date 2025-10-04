Una presentadora de televisión africana muere al caer de un tercer piso escapando de unos ladrones

Somtochukwu Christelle Maduagwu, conocida cariñosamente como Sommie, falleció trágicamente a los 29 años tras precipitarse desde el tercer piso de su residencia en Lagos, Nigeria, mientras intentaba escapar de un robo armado, según informó el Daily Mirror. El suceso ha generado una profunda conmoción en el país, especialmente entre sus colegas del medio televisivo y la audiencia que seguía su trabajo con admiración.

La joven comunicadora fue hallada inconsciente tras la caída y, a pesar de los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir a las graves lesiones. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los detalles del incidente, y se ha conformado una unidad especial para identificar a los responsables del asalto.

Además de presentadora de televisión, Sommie también era abogada, periodista y defensora incansable de los derechos humanos. Su trabajo en ARISE News la convirtió en una figura respetada por su capacidad para conectar con la audiencia y abordar temas sociales con sensibilidad y firmeza. La cadena expresó su profundo pesar por la pérdida y confirmó su colaboración activa con las autoridades en la investigación.

A lo largo de su carrera, Sommie se destacó por su compromiso con la defensa de los derechos de mujeres y niñas, la lucha contra la violencia de género y su impulso por reformas educativas y de justicia social. Amigos y familiares la describen como una “madam President”, una mujer valiente que regresó a Nigeria con el propósito de amplificar la voz de las mujeres en la política y en los medios.

La página conmemorativa creada tras su fallecimiento recoge múltiples testimonios que subrayan su impacto personal y profesional. Sommie fue hija, hermana, amiga, reina de certamen, abogada y periodista, y en cada uno de esos roles dejó una huella imborrable.