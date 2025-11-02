El primer viaje

Entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre León XIV realizará su primer viaje apostólico. Su destino es Turquía y el Líbano con ocasión del 1.700 aniversario del Primer Concilio de Nicea. Se confirma así su voluntad de llevar a cabo un proyecto del difunto Papa Francisco que hubiera deseado celebrar el 20 de mayo con el Patriarca Ecuménico de Constantinopla Bartolomé, un acontecimiento tan transcendental para la historia de la Iglesia pero que no pudo realizar.

El itinerario comienza en Ankara, a cuyo aeropuerto el Papa llegará al filo del mediodía del 27 de diciembre. Después de la obligada visita al mausoleo de Atatürk, fundador de la moderna Turquía, será recibido en el imponente palacio presidencial por Recep Tayyip Erdogan, que le acompañará en su encuentro con las autoridades y representantes de la sociedad civil.

Ese mismo día llegará a Estambul, en cuya catedral celebrará un encuentro de oración con los obispos, sacerdotes y religiosos. A primeras horas de la tarde, en helicóptero hará un salto a la ciudad de Iznik (la antigua Nicea), donde tendrá lugar un encuentro ecuménico. El sábado (festividad de San Andrés, patrón de las Iglesias Ortodoxas) y la primera mitad del domingo las trascurrirá en Estambul donde, tras la celebración de una Divina Liturgia en la Iglesia patriarcal de San Jorge, firmará una declaración conjunta con el patriarca Bartolomé. Con un vuelo de una hora se trasladará a Beirut.

En el Líbano permanecerá hasta el martes 2 de diciembre y allí encontrará al patriarca maronita y a otros patriarcas católicos. El momento más significativo allí será la oración silenciosa ante el puerto de Beirut, devastado por una atroz explosión en 2020.