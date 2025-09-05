Primera multa por spam telefónico en España: 5.000 euros por llamar a un inscrito en la Lista Robinson

Si alguna vez tu móvil suena en plena siesta con ofertas que nunca pediste, no estás solo. España acaba de registrar la primera sanción por llamadas comerciales no autorizadas, un caso que marca un precedente en la protección del consumidor. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado con 5.000 euros a Adverbis Spain, S.L. por realizar una llamada a un usuario inscrito en la Lista Robinson.

El hecho ocurrió el 27 de julio de 2023, apenas un mes después de la entrada en vigor de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, y la sanción se ha confirmado en 2025.

Qué prohíbe la Ley desde junio de 2023

La norma, en vigor desde el 29 de junio de 2023, establece que ninguna empresa puede realizar llamadas comerciales a particulares sin consentimiento expreso. Solo se permiten en dos casos: cuando el usuario lo haya autorizado previamente o si fue cliente de la compañía en el último año.

El objetivo es frenar una práctica intrusiva que afecta a millones de personas. Las infracciones pueden acarrear multas de hasta dos millones de euros, dependiendo del tamaño y del volumen de negocio de la empresa.

Por qué Adverbis Spain fue sancionada

La investigación determinó que la compañía de marketing digital Adverbis Spain, S.L. contactó de manera no autorizada con un usuario inscrito en la Lista Robinson, que había solicitado no recibir publicidad. La persona afectada denunció el caso y la AEPD resolvió con una multa de 5.000 euros.

La cuantía es reducida porque se trata de una empresa pequeña; en compañías de mayor envergadura, la sanción podría haber sido mucho más elevada.

Cómo denunciar llamadas comerciales no deseadas

La AEPD cuenta con un formulario online específico en su sede electrónica para denunciar llamadas de este tipo. El trámite es gratuito y rápido:

Acceder a la sede electrónica de la AEPD.

Entrar en el formulario habilitado para llamadas no deseadas.

Presentar la reclamación en línea.

El caso sancionado demuestra que la Lista Robinson, registro gratuito para evitar campañas publicitarias, tiene efectos legales. En esta ocasión, la vulneración del derecho del usuario derivó en la primera multa por spam telefónico en España.