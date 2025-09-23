La profesión médica reta Mónica García: "parece que quiere la huelga del 3 de octubre"

Más de 350 delegados de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y del Sindicato Médico Andaluz (SMA) se han concentrado esta mañana frente al Ministerio de Sanidad para seguir mostrando su rechazo al borrador de Estatuto Marco que quiere aprobar el gabinete que dirige Mónica García,más restrictivo todavía de los derechos del colectivo según la última propuesta enviada a los representantes sindicales la pasada semana.

Tal y como han anunciado, van a reclamar a Sanidad una nueva reunión con su Comité de Huelga (que ambas entidades conforman), y han asegurado que la ministra no les ha llamado a negociar aun habiendo convocada una huelga el 3 de octubre, un comportamiento con el que deja "claro" que "quiere la huelga".

La de hoy ha sido una movilización dentro de la campaña de rechazo a la norma que comenzó el pasado mes de enero, más encendida si cabe después de conocerse algunos cambios en el texto que promueve Sanidad y que empeoran aún más las condiciones laborales de los profesionales y suprimen derechos básicos, lo que ha provocado que haya sido calificado como "insulto" por los representantes sindicales.

Así, en la lectura del manifiesto los responsables de CESM y SMA han recordado que este último borrador no sólo ignora las demandas del colectivo, como un estatuto y Ámbito de negociación propios o la voluntariedad de los excesos de jornada, sino que además suprime derechos y garantías de los trabajadores de la sanidad pública, como la referencia al descanso semanal de 36 horas o la obligación de retribuir la hora de guardia al menos de igual manera que la hora ordinaria. "Un atropello intolerable a los derechos de los trabajadores sanitarios en general y de los derechos de los médicos y facultativos en particular que pone en riesgo el futuro de la sanidad pública", han lamentado.

Después de la concentración, representantes de ambas organizaciones han registado en el Congreso de los Diputados una carta solicitando reunión con todos los grupos parlamentarios con el objetivo de poder explicar de primera mano la propuesta de estatuto propio del médico y el facultativo que han elaborado recogiendo todas las reivindicaciones sindicales en los últimos meses. Además, CESM y SMA pretenden recabar el apoyo de los responsables parlamentarios para que, ante una posible próxima tramitación en las Cortes, muestren su rechazo a la propuesta ministerial.

La siguiente cita en el calendario de movilizaciones será la segunda jornada de huelga nacional para todos los profesionales con relación laboral con el Sistema Nacional de Salud convocada para el próximo 3 de octubre, un paro que cuenta con el respaldo del Foro de la Profesión Médica y que secundarán todos los sindicatos profesionales del territorio nacional.