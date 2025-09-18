Un psiquiatra revela el secreto de la "productividad infinita": "Es muy sencillo"

Olvidar por qué se entra en una habitación, perder el hilo de una conversación o sentir que las tareas simples cuestan el doble son avisos de una niebla mental que, lejos de ser una enfermedad, es una señal de fatiga cerebral. El psiquiatra Tharaka Gunarathne explica en la BBC que el fenómeno se combate con un ajuste tan básico como insertar descansos breves entre actividades: “Programa breves descansos para reducir la niebla mental”, resume el especialista, quien advierte que encadenar reuniones y recados sin pausa impide al cerebro procesar lo anterior y preparar lo siguiente.

La multitarea continua, el estrés sostenido y las jornadas sin respiro sobrecargan la capacidad cognitiva y generan lentitud, lapsos de memoria y falta de concentración. Aunque la menopausia, el Covid persistente o enfermedades autoinmunes como el lupus pueden desencadenar este bloqueo, Gunarathne insiste en que la mayoría de casos responden a un simple exceso de estimulación: “No es una debilidad personal, es un cerebro fatigado”, subraya.

Para liberar espacio mental, el psiquiatra propone automatizar lo cotidiano: preparar la ropa la noche anterior, dejar el desayuno listo o programar pagos y citas recurrentes reduce la fatiga de decisión y evita que la mente se disperse en detalles menores. También recomienda apoyarse en calendarios y recordatorios digitales, delegar cuando sea posible y no dudar en pedir ayuda, gestos que devuelven energía cognitiva a las tareas verdaderamente importantes.

Menos decisiones, más claridad

El experto resume su protocolo con el acrónimo SWANS: suficiente sueño (siete a nueve horas), hidratación constante, actividad física diaria, nutrición rica en colina (huevos, pescado, frutos secos) y control del estrés mediante técnicas de relajación. Asegura que quienes aplican estos cinco pilares notan mejoría en pocas semanas y recuperan la sensación de productividad infinita sin necesidad de medicación ni complejos tratamientos.