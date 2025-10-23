Un pueblo británico se harta de que los camioneros se pierdan por sus calles e instalan señales en español

Los habitantes de Tarleton, una localidad agrícola del condado inglés de Lancashire, han protagonizado una curiosa iniciativa al instalar señales de tráfico con el texto “Camiones No Pasar”. Los carteles, escritos en español y de apariencia oficial, fueron colocados en farolas a lo largo de varios caminos rurales con el objetivo de advertir a los conductores de vehículos pesados.

El Consejo del Condado de Lancashire ha confirmado que la señalización no fue colocada por sus empleados y que carece de autorización. En un comunicado, un portavoz precisó que “no existen restricciones de acceso para vehículos pesados” en la zona y que, por tanto, “los agentes de mantenimiento procederán a su retirada”.

Los vecinos afirman desconocer quién instaló las señales, aunque creen que fueron colocadas para ayudar a camioneros extranjeros que se desorientan al circular por vías demasiado estrechas o sin salida. Tarleton, rodeada de granjas que suministran frutas y verduras a todo el país, soporta un intenso tráfico de transporte agrícola desde hace años.

Opiniones divididas entre los residentes

Brandon McCloud, de 27 años, vive en la vivienda más próxima a los carteles y asegura que llevan allí “al menos cinco años”. Según explicó, el tránsito de camiones es constante: “Pasa uno cada minuto; la casa llega a temblar cuando circulan”. Añadió que algunos vehículos agrícolas se han quedado atascados en el pasado y que las señales pudieron colocarse para prevenir esos incidentes.

Otros vecinos, como Lisa, de 70 años, consideran que las advertencias forman parte ya del paisaje. “La economía aquí depende de los camiones”, señaló, aunque expresó cierta incomodidad sobre el uso del español: “Siento que se está destacando una nacionalidad, pero creo que deberían permanecer porque ayudan a evitar errores de ruta.”

Sylvia Royds, residente desde hace más de medio siglo, destacó la estrechez de las aceras y la incomodidad que genera el paso de los vehículos pesados. Sin embargo, no ve problema en la señalización y la interpreta como una medida “de seguridad”. Preguntada por su eficacia, respondió: “Ojalá que sí. Muchos conductores vienen a recoger productos de las granjas”.

El consejo del condado prevé retirar las señales en breve, cerrando así una peculiar iniciativa vecinal que, durante años, ha tratado de resolver por su cuenta los problemas de tráfico en esta comunidad rural del noroeste de Inglaterra.