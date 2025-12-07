¿Se puede probar la baliza V16 en casa sin lanzar la alerta? La DGT resuelve la duda

La baliza V16 se ha convertido en uno de los temas más comentados por la sociedad. A partir de 2026, este elemento será obligatorio en todos los vehículos que circulen por España, poniendo fin al uso de los tan conocidos triángulos de emergencia.

Su función es sencilla: sustituir este método tradicional de advertencia de accidente para implantar un dispositivo luminoso diseñado para colocarse sobre el techo del vehículo sin necesidad de bajar del coche y que está conectado de manera directa a la DGT.

Este elemento tiene como objetivo principal aumentar la visibilidad, reducir riesgos y mejorar la seguridad del conductor en situaciones de avería o accidente. Aunque parece sencillo de usar, muchos desconocen cómo se debe emplear en caso de accidente.

Por ello, muchos se preguntan si es posible probar el dispositivo en casa para evitar posible imprevistos en caso de accidente. Para ello, la DGT ha salido a responder esta cuestión, especificando todos los detalles al respecto.

¿Puedo encender la baliza sin alertar a emergencias?

Como bien se ha explicado en los últimos meses, las balizas homologadas cuentan con una tarjeta SIM interna que conecta con la DGT, de forma que cuando se active ante algún accidente o avería, el conductor pueda ser geolocalizado.

No obstante, en caso de querer hacer una prueba para ver si funciona correctamente, es importante saber que no se enviará un aviso a emergencias. Y es que la baliza informará a la DGT de cualquier incidencia siempre que se mantenga encendida durante más de 100 segundos.

Se trata de un margen más que amplio que tiene el dispositivo tiene para establecer la conexión con la red móvil, comprobar el GPS y preparar el envío de datos. Además, este tiempo establecido sirve para evitar posibles falsos avisos, por lo que el ciudadano puede comprobar su funcionamiento sin preocuparse.

¿Cómo activar la baliza?

La Dirección General de Tráfico ha marcado en rojo en el calendario el 1 de enero de 2026, fecha en la que el uso de las nuevas balizas V16 dejará de ser opcional para convertirse en una obligación en todas las carreteras españolas. Este cambio normativo no es un mero trámite burocrático, sino una medida de urgencia diseñada para erradicar los atropellos mortales que se producen cuando los conductores bajan a la calzada para colocar la señalización tradicional.

Al encenderse, la baliza transmite la geolocalización del vehículo en tiempo real a la nube de Tráfico, lo que permite alertar automáticamente a los paneles informativos, a los servicios de emergencia y al resto de conductores sin intervención humana. Esta comunicación fluida se beneficia de la continua mejora en las infraestructuras de red, donde tecnologías recientes permiten escuchar y transmitir con mayor calidad, garantizando que la señal de socorro llegue siempre a su destino.

Sin embargo, para cumplir con uno de los propósitos del aparto, que en este caso es el de evitar los accidentes por alcance, la ubicación del aparato dentro del coche se vuelve un factor estratégico vital que cambia nuestros hábitos al volante.

Guardar la baliza en el maletero carece de toda lógica, ya que nos obligaría a salir del vehículo, contraviniendo el espíritu de la norma. El dispositivo debe viajar en la guantera o en el hueco de la puerta para que, ante una incidencia, podamos bajar la ventanilla y fijarlo magnéticamente al techo sin desabrocharse el cinturón de seguridad, minimizando así cualquier exposición al tráfico rodado.

Multas por no tener el dispositivo

La sanción por utilizar una baliza no conectada o seguir usando triángulos de emergencia a partir de 2026será de 200 euros, según confirma la DGT. No implica pérdida de puntos, pero puede convertirse en un gasto evitables si se adquiere un modelo adecuado antes de la fecha límite.

Además del aspecto económico, el uso de dispositivos obsoletos supone un riesgo añadido: no comunican la posición del vehículo a la red de tráfico, lo que reduce el tiempo de reacción de los demás conductores ante una incidencia y aumenta la posibilidad de accidentes por alcance.

También es recomendable comprobar que el embalaje incluye el número de homologación y el sello de conectividad, además de desconfiar de precios demasiado bajos o de productos que no indiquen el laboratorio que realizó las pruebas.