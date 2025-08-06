Puede que no la necesites... pero vas a querer probarla cuanto antes: esta novedad de Aldi está causando sensación

La irrupción de la crema de pistacho en los lineales de la cadena de supermercados Aldi ha generado interés entre los consumidores españoles. Este producto, que se incorporó al surtido hace unas semanas, en el marco de una de sus habituales promociones dedicadas a la gastronomía italiana, ha sabido capitalizar la creciente demanda por los artículos elaborados con este fruto seco, consolidándose rápidamente como uno de los productos más buscados.

La acogida que ha dispensado el público a esta crema subraya una tendencia de consumo clara en el mercado nacional, donde el pistacho ha ganado terreno como ingrediente preferente en repostería y alimentación gourmet.

La estrategia de Aldi, al ofrecer un producto de estas características a un coste particularmente competitivo, ha contribuido de manera decisiva a su popularidad y a la expectación que lo rodea.

El detalle de la crema de pistacho que capta el interés

La crema de pistacho, comercializada bajo la marca Cucina de Aldi, ha generado una gran expectación entre los consumidores. Con un precio fijado en 2,99 euros, esta propuesta se posiciona por debajo de alternativas de otras marcas presentes en el mercado, un factor que explica parte de su elevado volumen de ventas.

Cada envase de esta crema contiene 200 gramos de producto, lo que sitúa el coste por kilogramo en 14,95 euros. A pesar de su formulación específica, el producto cuenta con una calificación "E" en el sistema Nutri-Score, lo que aporta información nutricional clara a los usuarios interesados en sus propiedades y composición.

Una de las incógnitas que ha surgido en torno a esta crema es el porcentaje exacto de pistacho que contiene en su composición. Expertos y consumidores han manifestado interés en conocer este dato, especialmente en un mercado donde las cremas 100% de este fruto seco alcanzan precios que superan los 12 euros, una cifra que excede el rango habitual de un supermercado generalista para este tipo de elaboraciones.

La disponibilidad de esta crema de pistacho en las tiendas de Aldi ha sido, en ocasiones, limitada en el tiempo, generando un efecto de exclusividad y alta demanda entre los consumidores. Aunque su inclusión original se enmarcó dentro de la "Semana Italiana", la acogida y la elevada rotación han convertido este producto en un referente dentro de su catálogo actual.