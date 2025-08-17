Puede que no lo necesites… pero vas a querer probarlo cuanto antes: este es el helado que arrasa en Aldi

La oferta de productos de las grandes superficies comerciales sigue ampliándose en España, buscando responder a las preferencias cambiantes de los consumidores. En este contexto, la innovación en las secciones de alimentación se presenta como un elemento clave para captar la atención del público.

Las cadenas de supermercados dedican recursos a introducir novedades, especialmente en categorías con alta demanda estacional. El sector de los helados, por ejemplo, experimenta un incremento en su consumo durante los meses más cálidos del año.

Este dinamismo lleva a los distribuidores a explorar nuevas combinaciones de sabores y formatos, buscando diferenciarse en un mercado competitivo. La meta es ofrecer al cliente opciones que se alineen con las tendencias de consumo y las expectativas de los paladares más exigentes.

La propuesta para los amantes del dulce

Dentro de esta estrategia, Aldi ha introducido recientemente en sus establecimientos una nueva referencia. Se trata de un helado marca Mucci que combina los sabores de la Nutella y la avellana.Esta combinación busca satisfacer a los aficionados a los postres y a los productos con base de crema de cacao y frutos secos.

El precio establecido para este nuevo producto es de dos euros y noventa y nueve céntimos. Este coste lo sitúa en una franja de precios accesible dentro del segmento de helados de marcas propias o exclusivas de distribuidor, lo que puede incentivar su prueba por parte de un público amplio.

El formato en el que se comercializa este helado es una tarrina de cuatrocientos setenta mililitros. Este tamaño está pensado para el consumo en el hogar, ya sea de forma individual o para compartir en pequeñas reuniones familiares o de amigos, adaptándose a las necesidades del día a día.

La disponibilidad de esta novedad se prevé en los puntos de venta de la cadena en todo el territorio nacional, facilitando su adquisición por parte de los clientes interesados. Esta incorporación forma parte de las novedades estacionales que la cadena suele añadir a sus lineales.