Puente admite que este sábado tampoco estará en servicio la línea férrea Madrid-Galicia

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha advertido este viernes de que "todo apunta" a que este sábado la línea férrea entre Galicia y Madrid "tampoco" estará en servicio por la proximidad de los incendios a las vías.

"La proximidad de los incendios a las vías y túneles impiden que Protección Civil autorice la operativa prevista. Estén atentos a la información que Adif y Renfe vayan proporcionando", ha escrito Puente en su cuenta de la red X.

La circulación de trenes en la línea Madrid-Galicia se mantiene suspendida desde este jueves por los incendios forestales en varias zonas de la provincia de Ourense .

Renfe ha habilitado únicamente un convoy entre Madrid y Zamora para prestar un servicio hasta esta capital de provincia para los viajeros que tenían este destino.