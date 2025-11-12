¿Qué coche te puedes permitir en función de tu salario? Esto dicen los expertos

A casi todos nos pasa lo mismo: vemos un coche que nos gusta, miramos la cuota y pensamos que podemos con ella. Pero el coche no es solo una cuota. Es combustible, mantenimiento, impuestos, ITV y aparcamiento. En finanzas personales hay dos atajos razonables y bien respaldados para no pasarse. El primero es el de Edmunds: que la cuota mensual del coche no supere el 15% de tu sueldo neto (10% si es usado o leasing) y que todo el coste del coche (cuota + seguro + combustible/energía + mantenimiento) no pase del 20% de tu sueldo neto.

La segunda es la llamada 'regla del 35%': el precio del coche que compres no debería superar el 35% de tus ingresos anuales. Asimismo, también hay que tener en cuenta el límite de endeudamiento global: el Banco de España recuerda que la carga de todas tus deudas (hipoteca, tarjetas, préstamos y coche) no debería superar el 40% de tus ingresos netos.

El descuento en caso de financiación

El famoso descuento si financias suena a ganga, pero rara vez lo es porque el concesionario te aplica una TAE más alta, añade comisiones de apertura y a veces cuela productos vinculados (seguros, garantías, mantenimiento). La OCU ha comprobado que, sumando todo, esa financiación puede acabar saliéndote entre cientos y varios miles de euros más cara que un buen préstamo bancario.

Un ejemplo rápido: si financias 20.000 euros a 60 meses:

con una TAE en torno al 5,8%, pagarías 3.100 euros de intereses.

con una TAE del 8,8%, saltas a 4.800 euros.

La diferencia ronda 1.700 euros, suficiente para comerse ese supuesto descuento por financiar y todavía salirte más caro que yendo a tu banco.