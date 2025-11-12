Invierno
¿Por qué se empañan las ventanas? El truco casero por menos de un euro para evitarlo
Este pequeño gesto puede cambiar la visibilidad de tus ventanas de casa durante las mañanas frías y húmedas
Si alguna vez has mirado por la ventana en un día de frío y te has encontrado con que está completamente empañada, es algo normal y tiene una explicación sencilla. Se forma cuando el aire caliente y húmedo del interior entra en contacto con el cristal frío en la ventana. La humedad se condensa y aparece esa famosa capa de agua que empaña la vista.
Aunque es inofensivo, puede resultar molesto y reducir la visibilidad. Además, si el problema se mantiene en el tiempo, puede favorecer la aparición de moho o bacterias en los marcos
Condensación en el interior y exterior
Si ves condensación en el interior suele ser por la humedad que se acumula en casa al cocinar, ducharse o secar la ropa en el interior ya que aumentan la cantidad de vapor de agua en el aire.
En cambio, si aparece en el exterior de las ventanas, normalmente es una buena señal, significa que tus ventanas de doble aislamiento o alta eficiencia están funcionando bien, manteniendo el calor dentro de tu hogar. Estas gotas se evaporan cuando sube la temperatura o sale el sol.
Cómo reducir en el interior y exterior
- Un cuenco con sal ya que absorbe la humedad del aire cercano al cristal, evitando que se condense en el vidrio
- Ventila las habitaciones al cocinar o ducharte
- Evita secar ropa dentro de casa
- No uses cortinas o persianas que bloqueen la circulación de aire cerca de la ventana
- Usa deshumidificadores para reducir la humedad
- Limpia las gotas regularmente con un paño seco para evitar moho y daños en los marcos
Para la condensación exterior, hay menos que hacer, pero puedes mantener las ventanas secas tras la lluvia o aplicar un recubrimiento repelente al agua.
Pero sin duda, ver vaho en las ventanas es algo normal, y muchas veces indica que tus ventanas están haciendo su trabajo: mantener tu casa caliente y eficiente.
