¿Qué hacer en Halloween en Madrid?: Planes, disfraces y espectáculos

Con el final de octubre llega una de las festividades más esperadas del año: Halloween. En España históricamente se celebra día de todos los santos como parte de una antigua tradición cristiana, sin embargo debido a la globalización, ha habido una popularización del estilo lúdico y festivo característico de las celebraciones anglosajonas. Siendo así cada vez son más los que se disfrazan de personajes de terror, compran calabazas agujereadas, decoran sus casas con telarañas o participan en actividades terroríficas a lo largo del puente.

Como capital, Madrid no es ninguna excepción. En los próximos días la ciudad se convertirá en todo un espectáculo del terror con diversos planes y actividades para que gente de todas las edades pueda disfrutar de esta icónica celebración.

Atracciones para morirte del susto

Durante estas fechas diversos establecimientos de Madrid ofrecen experiencias para morirse del susto. A continuación te dejamos las funciones más terroríficas de la ciudad:

Halloween en el Parque Warner

La Warner se vuelve una película de terror digna de la gran pantalla. Entre el 27 de septiembre al 3 de noviembre los más valientes podrán disfrutar de varios pasajes del terror y scare zones basadas en las películas de miedo más conocidas. A los ya clásicos "Crime Alley: Night of Chaos", "IT Experience" y "La Monja" se les suma una casa del terror basada el la nueva película de Expediente Warren. Estas actividades señaladas se podrán disfrutar algunos días hasta bien entrada la madrugada.

Halloween en el parque Warner Parque Warner Madrid Parque Warner Madrid

Para los más pequeños, el parque entero contará con una espectacular animación apta para todos los públicos. Los personajes favoritos de los niños se dejarán ver en el desfile encabezando la fiesta del truco o trato. Además, el musical "Drácula" transportará a los visitantes a la tenebrosa residencia del Conde Drácula en Transilvania.

Terror en el parque de atracciones de Madrid

Este 2025 Halloween llega al parque en forma de originales pasajes del terror. Al ya clásico viejo caserón, experiencia terrorífica pionera desde 1989, se le suman El Templo de Shanarkai, Asylum y The Walking Dead experience (esta última no incluida en el precio de la entrada) que te dejarán absolutamente helado. También se mantendrá la Scare Zone Área 51, donde podrás investigar la verdad detrás de misterios sin resolver y secretos ocultos.

El Viejo Caserón, Parque de atracciones de Madrid Parque de Atracciones de Madrid Parque de Atracciones de Madrid

Conviene tener cuidado con los zombies deambulantes del parque llegando al l Gran Teatro Auditorio Scream Show y Nickelodeon Halloween Party, donde los más pequeños podrán conocer a sus personajes Nickelodeon favoritos. Por si fuera poco, este año se incorporan dos pasajes infantiles: El Castillo Misterioso y La Pirámide Maldita. Para estas atracciones es aconsejable comprar la entrada online, ya que es más barata que en taquilla.

Halloween en Faunia

El famoso zoológico madrileño se transforma, por unos días, en un espacio tenebroso ideal para toda la familia. Los niños podrán disfrutar de un truco o trato único en el que su bolsa se irá llenando de chuches a medida que escuchan a los personajes que se van encontrando sobre los principales problemas que amenazan al planeta.

Esto tendrá lugar en los cinco polos del parque: La Jungla, Sombras Silenciosas, Misterios Bajo Tierra y Veneno. La actividad se desarrollará el 4, 5, 11, 12, 18, 19 y 25 de octubre de 11:00 a 19:00h, y el 26 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 11:00 a 18:00h. El parque permite la compra de entrada por anticipado.

Halloween por el centro de Madrid

El free tour más tenebroso

Si lo que buscas es un plan tranquilo por el centro te aconsejamos los free tours especial Halloween, donde nos hablan de fantasmas, misterios y algunas historias de miedo ocultas entre las calles de la ciudad. Suelen hacerse de noche para ambientar mejor la experiencia. El Free Tour de los Fantasmas y el Tour de Misterios y Leyendas de Madrid son formas calmadas de conocer el terror. Para sentir el miedo más vivo tenemos el Free Tour Teatralizado por la Madrid paranormal, con personajes muy reales que harán que te caigas del susto.

Museo de la cera

Las figuras de cera resultan tenebrosas todo el año y es que hay algo inquietante en una figura de tamaño humana que parece que te sigue con la vista cuando pasas por delante, pero este año algunas encajan directamente en la categoría de Terror. Freddy Krueger, el doctor Knox, el payaso Pennywise de It o el Hombre Lobo son algunos de los personajes junto a los que podrás posar en la Wax Horror Experience 2025. Además, si eres amante de lo místico, el museo organiza un espectáculo de mentalismo después del horario habitual. Para ambas actividades es mejor comprar la entrada online, ya que se reducen los precios y se evitan colas.

Los escape rooms más tétricos de Madrid

Los escape rooms se han vuelto muy populares, especialmente el día de Halloween. Establecimientos como Madrid Terror o Darkest Room actores crean una experiencia inmersiva del terror con la que pasar un día de miedo. En Horror Club Prueba de Acceso los aspirantes deberán superar pruebas terroríficas para llegar a pertenecer a un club famoso por las desapariciones, torturas, secuestros y asesinatos.

Terror en el Museo del Ferrocarril

Terror en el museo del Ferrocarril Museo del Ferrocarril Museo del Ferrocarril

El museo ofrece la oportunidad de pasear por los andenes de la estación durante el cual te adentraras en una historia que comienza un 31 de octubre de 1883. Ese día, un misterioso tren llegó a la estación de Delicias y viajeros de distintas épocas descendieron a los andenes mientras una espesa niebla cubría la estación. Esta experiencia se celebrará el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre en cuatro pases diarios. Los dos primeros pases están orientados al público familiar y los dos últimos al público adulto, con emociones más intensas.

Sinfonías de infarto

La Film Symphony Orchestra ofrecerá un concierto especial en la sala sinfónica del Auditorio Nacional el viernes 31 de octubre. En él, DRACUL te transportará a los rincones más lúgubres del cine de suspense y terror a través de las partituras que ambientaron clásicos como Drácula, Psicosis, Tiburón, Pesadilla antes de Navidad, Frankenstein, Poltergeist, La profecía, Coco, Casper, Gremlins, La familia Addams etc.

Un Halloween al más puro estilo mexicano

El día de muertos es una de las tradiciones más emblemáticas de México. En ella se honran y se recuerda a los seres queridos que ya fallecieron mediante la construcción de espectaculares altares que permiten la convivencia entre los vivos y los muertos.

En Madrid, la Casa de México permite de manera gratuita la posibilidad de ver este altar tan peculiar. Este año se titula Cabaret El Recuerdo, y está inspirado en el cabaret mexicano.

Halloween en los alrededores

Halloween no solo triunfa en las grandes capitales. En la comunidad de madrid muchas localidades ofertan todo tipo de planes para este 31 de octubre. A continuación te contamos los mejores:

La casa de Don Juan Tenorio

Alcalá de Henares lleva desde 1984 representando en sus espacios abiertos la obra Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Esta representación en la histórica ciudad está considerada Fiesta de Interés Turístico Nacional. En este 2025 la fecha de las representaciones será viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre con motivo del Día de Todos los Santos.

La obra se va sucediendo en cinco escenarios independientes conectados de manera interna dentro del recinto conocido como la Huerta del Palacio Arzobispal, en el casco histórico de Alcalá. Para seguir la trama, el público se va desplazando de uno a otro mientras se pierde en el ambiente de la obra.

Truco o Trato XXL

También en Alcalá de Henares, el día 31 los más pequeños tendrán la oportunidad de participar en un recorrido lleno de misterio, juegos, sorpresas y premios para pasar una tarde inolvidable. La Gymkhana exige a los participantes a superar pruebas y visitar varios puntos del centro comercial Cuadernillos. El programa incluye el Show Dos Brujas Granujas, los maquillajes terroríficos, la Disco Zombie y la mencionada Gymkhana hasta completar aforo.

La casa de los Horrores

Esta casa rural de miedo en Aranjuez podrás pasar una noche de miedo, de intriga e incertidumbre. Para ello, proponen dos aventuras: Escape House 1.0 y Cluedo 2.0 que se realizan completamente a oscuras. La casa rural, en la pedanía de Villamejor, tiene capacidad para 26 personas y ofrece dos salones y chimenea.

Miedo en Intu Xanadú

El centro comercial Intu Xanadú en Arroyomolinos también lleva a cabo sus celebraciones de Halloween correspondientes. En la primera planta se encuentra una tienda maldita que, hace años, cerró repentinamente con un cliente dentro y nadie sabe por qué. Quizá puedas descubrirlo hablando con los personajes que habitan en el local.

Será del 24 de octubre al 2 de noviembre con entrada gratuita y aforo limitado por franjas horarias.

Abadía Dam: restaurante del terror

No muy lejos de la capital, se encuentra el mayor complejo de terror de España. Se trata de las antiguas tierras del señor Damm que fueron usurpadas durante la guerra civil y se convierten ahora en una cena de secretos ocultos del pasado que pueden ser cruciales en el futuro.

La finca donde se encuentra la abadía está en Casarrubios del Monte, unos kilómetros más allá de Navalcarnero. Esta cena se ofrece los sábados.

El Barco de la Bruja

En Aranjuez, este inusual crucero por el Tajo resulta un plan original para pasar la tarde de Halloween. En él, podrás disfrutar de divertidos concursos, pruebas y canciones de la mano de los personajes más tenebrosos y extravagantes.

Esto se llevará a cabo el día 31 de octubre y el 1 y 2 de diciembre cada 90 minutos. El precio ronda los 12 euros por persona.

Ghost Camp

¿Alguna vez te has imaginado cómo sería pasar la noche de muertos en la naturaleza? Esta fantasía se vuelve realidad gracias al Ghost Camp en Navalcarnero, el primer campamento de terror de España. En él, los mayores de 18 podrán disfrutar de una noche llena de actividades y sustos donde no habrá tiempo para el descanso.