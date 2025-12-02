Por qué los informáticos piden que apagues y enciendas tu teléfono con frecuencia

Hoy en día, el móvil es casi una extensión de nosotros. Lo usamos para hablar, trabajar pagar o guardar información importante. Pero eso también lo convierte en un objetivo para los hackers. Redes como Wi-Fi, Bluetooth, o incluso nuestras propias aplicaciones pueden tener fallos que los ciberdelincuentes aprovechan para robar datos, espiar o meter malware sin que nos demos cuenta. Por eso, mantenerlo seguro no es solo cuestión de pagar un antivirus, sino que hay trucos sencillos que ayudan mucho.

Recomendaciones de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU (NSA)

La NSA en su guía de prácticas de ciberseguirdad recomiennda:

Apagar y encender el móvil

Apargarlo por completo y encenderlo no es lo mismo que reinciarlo. Hay que hacerlo en dos pasos para:

Evitar spearphishing , ataques de mensajes engañosos

Bloquear el malware/ virus "zero-click", que se activa solo al recibir mensajes sin que hagas nada

Al apagar el móvil, se cierran todos los procesos en segundo plano, y al encenderlo de nuevo, esos programas ya no se inician automáticamente. Además, obligar al móvil y a las apps a arrancar desde cero puede solucionar errores pequeños que hacen que vaya más lento.

La NSA recomienda apagar el móvil una vez a la semana. Después de apagarlo, espera unos segundos antes de encenderlo y no uses la función de reinicio, porque algunos virus saben simular un reinicio para seguir activos.

Cuidado con las redes Wi-Fi falsas

Muchos ataques vienen de redes Wi-Fi falsas. Un hacker puede hacer que tu móvil se conecte sin que lo sepas y robar tus datos, redirigirte a páginas de phishing o meter malware. Para protegerte:

Apágalo del móvil cuando no la estés usando

En Iphone, hazlo desde Ajustes, no desde el centro de control, que solo se desconecta la red, pero deja la Wi-Fi activada.

Otros trucos para mantener el móvil seguro

No solo basta con apagarlo de vez en cuando y desactivar el Wi-Fi, también conviene:

No abrir enlaces ni archivos que lleguen por mensajes de desconocidos

Tener cuidado con los códigos QR que escaneamos

ue escaneamos Mantener el sistema operativo y las aplicaciones siempre actualizados

Mantenerel móvil seguro no requiere ser un experto en tecnología, con hábitos como los que aconsejan los expertos podemos proteger nuestra información y reducir el riesgo de ataques.