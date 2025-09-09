¿Qué es la "retterofobia"? El trastorno digital que puede poner en riesgo tu salud mental

¿Cuántas veces has revisado un mensaje una y otra vez antes de enviarlo por miedo a tener una falta de ortografía? Si lo haces de manera obsesiva y terminas convencido de que cometerás algún error , es posible que sufras de retterofobia.

El nuevo episodio de Amibox, la serie educativa de la Fundación Atresmedia, alerta sobre este fenómeno cada vez más común.

El miedo a escribir mal

La retterofobia es el miedo obsesivo a cometer faltas de ortografía o a escribir mal en los mensajes de redes sociales. Este hábito puede provocar ansiedad, pensamientos obsesivos y la sensación de inseguridad al comunicarte.

A fuerza de leer y releer tus mensajes, el miedo se multiplica: ¿estará bien escrito?, ¿se burlarán de mí?, ¿y si no me entienden?

Lejos de aclarar las dudas, esta práctica suele alimentar la inseguridad y puede desembocar en un trastorno de ansiedad.

Vídeo: Retterofobia

El riesgo de la autocorrección sin fin

El episodio de Amibox recuerda que, aunque la autocorrección de los dispositivos es útil, no debe convertirse en una obsesión. Si bien es fundamental cuidar la ortografía en entornos académicos y profesionales, obsesionarse con la perfección puede tener un impacto negativo en tu bienestar.

De hecho, la presión por la escritura perfecta puede llevarte a paralizarte antes de enviar un simple mensaje.

Cómo reconocer y evitar la retterofobia

Amibox ofrece una serie de recomendaciones para frenar esta conducta:

Pon límites al tiempo de revisión: No conviertas cada mensaje en una maratón de correcciones.

No conviertas cada mensaje en una maratón de correcciones. Acepta tus errores: Recuerda que todos cometemos errores, y una falta de ortografía no te define.

Recuerda que todos cometemos errores, y una falta de ortografía no te define. No te aísles: Si sientes que este miedo te afecta, habla con alguien de confianza para buscar ayuda.

Si sientes que este miedo te afecta, habla con alguien de confianza para buscar ayuda. Mejora tu ortografía sin obsesionarte: Lee y escribe con regularidad para mejorar tus habilidades, pero no dejes que la búsqueda de la perfección te paralice.

Lee y escribe con regularidad para mejorar tus habilidades, pero no dejes que la búsqueda de la perfección te paralice. Practica la calma y la reflexión: No dejes que la ansiedad te empuje a conclusiones precipitadas sobre tu capacidad para escribir.

Expresa lo que sientes sin miedo

La retterofobia puede parecer una simple manía, pero si no se controla, afecta seriamente al bienestar mental y emocional.

Lo más sensato siempre será expresarte con confianza.

Porque, en el mundo digital, la mejor medicina sigue siendo la confianza en ti mismo.