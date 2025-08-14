Qué significa que aparezcan salamanquesas en casa, según los expertos

Con la llegada del verano, las lagartijas y salamanquesas se vuelven visitantes frecuentes en balcones, patios y fachadas de toda España. Estos pequeños reptiles, que a veces incluso se cuelan dentro de las viviendas, generan reacciones opuestas: mientras algunos les tienen miedo, otros las observan o interactúan con curiosidad. Más allá de la simpatía o rechazo que puedan provocar, su presencia es valorada por muchas culturas y filosofías como un signo positivo.

En el Feng Shui, la antigua práctica china que estudia la energía de los espacios y su influencia en las personas, la aparición de lagartijas y geckos (nombre común para las salamanquesas) se interpreta como la llegada de un ser espiritual que brinda protección. Esta creencia se suma a los beneficios prácticos que ofrecen estos animales en la vida cotidiana.

Un insecticida natural que trae buena energía

Patricia Traversa, creadora del Método Feng Shui con Decodificación Ambiental y directora del Centro Feng Shui Profesional, recuerda que no hay motivos para temerles. “Actúan como insecticidas naturales”, explica, ya que su dieta incluye mosquitos, arañas, polillas e incluso cucarachas.

En la península ibérica es habitual encontrar la Tarentola Mauritanica, conocida como salamanquesa común o gecko, perteneciente a la familia Phyllodactylidae. Esta especie convive sin problemas con los humanos, especialmente en entornos urbanos y rurales, y su presencia resulta beneficiosa tanto desde el punto de vista práctico como simbólico.

Significado espiritual y cultural

“Desde lo espiritual, la lagartija tiene también buena reputación, se la ha asociado desde la antigüedad con la serenidad y la fertilidad del hogar, así como con el poder de renovación hacia algo mejor”, afirma Patricia Traversa.

Según el Feng Shui, la presencia de salamanquesas en la vivienda puede indicar que el espacio está en armonía energética y protegido espiritualmente. Entre los significados y ventajas que se les atribuyen se encuentran:

Control natural de insectos como mosquitos, arañas y cucarachas.

Símbolo de fertilidad y renovación.

Augurio de un futuro próspero.

Visitas con carga espiritual y protectora.

En otras tradiciones, se considera que traen buena suerte y prosperidad, de modo que encontrarlas en casa puede interpretarse como un presagio de abundancia y equilibrio.