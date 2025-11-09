Qué supermercados abren mañana, Día de la Almudena: horario de Mercadona, Lidl, Carrefour

Este sábado, 9 de noviembre, Madrid celebra el Día de la Almudena, una festividad local que altera los horarios de apertura de muchos comercios y supermercados. Si necesitas hacer la compra durante el festivo, conviene saber qué cadenas abrirán y en qué horario lo harán. A continuación, te contamos de forma clara y actualizada cómo funcionarán los principales supermercados en la capital durante esta jornada.

¿Por qué cambian los horarios el Día de la Almudena?

El Día de la Almudena es festivo únicamente en la ciudad de Madrid, lo que significa que cada cadena de supermercados puede decidir si abre o no sus tiendas dentro del término municipal. A diferencia de los festivos nacionales, no existe una obligación de cierre generalizado, por lo que algunas tiendas funcionarán con horario reducido y otras permanecerán cerradas.

Horarios de los principales supermercados en Madrid

Mercadona

No suele abrir ni domingos ni festivos. En el Día de la Almudena, la mayoría de sus tiendas en Madrid permanecerán cerradas, aunque en algunas zonas turísticas o céntricas podría haber excepciones con horario reducido de 09:00 a 15:00 horas. La recomendación es consultar el localizador de tiendas de la cadena para confirmar el horario concreto.

Lidl

Suele abrir en algunos festivos con horario especial, y este 9 de noviembre está previsto que muchas tiendas de Madrid abran de 10:00 a 15:00 horas. Algunas ubicaciones podrían tener un horario más amplio si están en zonas comerciales con alta afluencia, pero la mayoría reducirá su jornada.

Carrefour

Ofrece distintos formatos Carrefour, Carrefour Market y Carrefour Express, lo que implica horarios variables. En general, la mayoría de sus supermercados abrirán el Día de la Almudena, con horarios que suelen ir de 09:00 a 22:00 horas, especialmente en los establecimientos Express situados en el centro de Madrid. Los hipermercados, sin embargo, podrían cerrar o reducir su horario.

DIA

DIA es una de las cadenas que sí abrirá en buena parte de sus tiendas de Madrid, aunque con horario reducido. Lo más habitual será encontrar supermercados abiertos entre 10:00 y 14:30 o 15:00 horas, aunque las franquicias pueden adaptar este horario según la decisión del propietario.

Consejos para planificar tu compra