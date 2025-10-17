Quién es Carolyn Davidson: la estudiante que diseñó el logo de Nike por 35 dólares

Pocos logotipos en el mundo son tan reconocidos como el “swoosh” de Nike, ese símbolo curvo que representa movimiento, velocidad y dinamismo. Sin embargo, detrás de este ícono del deporte no hubo una gran agencia de publicidad ni un costoso equipo de diseño, sino una estudiante universitaria que cobró tan solo 35 dólares por crear lo que más tarde se convertiría en uno de los emblemas más valiosos del planeta.

Una historia que nació en una universidad

Carolyn Davidson era estudiante de diseño gráfico en la Universidad Estatal de Portland (Oregón) en 1971, cuando conoció a Phil Knight, profesor de contabilidad en la misma institución y cofundador de una pequeña empresa de calzado deportivo que por entonces se llamaba Blue Ribbon Sports. Knight necesitaba un logotipo para colocar en una nueva línea de zapatillas y, al enterarse de que Davidson buscaba dinero extra para pagar sus clases, le ofreció el trabajo.

La joven aceptó el encargo y comenzó a trabajar en distintas propuestas. Buscaba un diseño que transmitiera movimiento, rapidez y energía, cualidades propias del deporte. Finalmente, presentó varias opciones y Knight eligió una de ellas: una forma curva y fluida inspirada en el ala de la diosa griega Niké, símbolo de la victoria.

Por su trabajo, Carolyn recibió 35 dólares, una cantidad modesta incluso para la época.

El logo que conquistó el mundo

En 1972, el “swoosh” apareció por primera vez en las zapatillas de la marca. Al principio, Phil Knight no estaba del todo convencido del resultado, pero con el tiempo el logotipo se convirtió en un elemento inseparable de la identidad de Nike, cuyo nombre fue adoptado poco después.

Décadas más tarde, cuando la empresa ya era una potencia mundial, Knight quiso compensar a Davidson por su contribución. La diseñadora recibió un anillo de oro con el logotipo grabado y acciones de la compañía, cuyo valor aumentó enormemente con los años.

De estudiante a parte de la historia del diseño

Aunque Carolyn Davidson no volvió a alcanzar una fama similar en su carrera, su creación sigue siendo un referente en el mundo del diseño gráfico. El “swoosh” es hoy uno de los símbolos más reconocibles del planeta, junto al de marcas como Apple o McDonald’s, y representa no solo a Nike, sino también al espíritu de superación y movimiento constante.

Por solo 35 dólares, una estudiante universitaria creó un icono que ha trascendido el deporte y el tiempo, convirtiéndose en una lección eterna sobre cómo una idea simple puede cambiar la historia del diseño.