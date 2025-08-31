Radares y medidas de vigilancia: Comienza la Operación Retorno de la DGT

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha desde el viernes 29 de agosto a las 15:00 hasta la medianoche de este domingo 31 el último operativo especial del verano: la Operación Retorno. Se espera que se registren más de 5 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera, en un tráfico que coincidirá con quienes finalizan sus vacaciones, quienes las inician en septiembre y los trayectos típicos de fin de semana.

Este año, el operativo incluye un importante despliegue de recursos para reforzar la vigilancia. La DGT ha destinado miles de agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto a medios tecnológicos como radares fijos y móviles, drones, cámaras, helicópteros “Pegasus” y vehículos camuflados. Además, se han instalado más de 2.000 cámaras de tráfico y 2.400 paneles informativos para ofrecer información en tiempo real a los conductores.

Las regiones costeras y vías principales serán especialmente sensibles a posibles retenciones. La Comunitat Valenciana prevé más de 6.00000 desplazamientos en el mismo periodo, con especial tráfico en la A-7 y la AP-7. En Andalucía se estiman movimientos similares de largo recorrido; los centros de gestión en Málaga y Sevilla están atentos las 24 horas y se refuerzan con medios aéreos y personal técnico. En Granada, la DGT anticipa 126.000 desplazamientos y recuerda la importancia de extremar la seguridad vial: evitar alcohol y drogas, respetar el cinturón y señales y no bajar la guardia ni en trayectos cortos.

En resumen, esta Operación Retorno 2025 es el cierre del verano que ha requerido una compleja coordinación entre vigilancia, información vial y recursos técnicos, con el fin de minimizar riesgos en un escenario de alta movilidad. La DGT insta a los conductores a planificar sus viajes, evitar las horas de mayor congestión y cumplir las normas de seguridad.