Rafael Santandreu, psicólogo: "La mejor etapa de la vida de las personas no es la juventud ni la niñez"

La percepción del pasado como un tiempo mejor es una constante en el pensamiento colectivo, especialmente en momentos de incertidumbre o cambios acelerados. Este fenómeno, lejos de ser nuevo, responde a un mecanismo emocional que tiende a idealizar lo vivido frente a lo desconocido del futuro. En muchos casos, lo que se recuerda no es tanto lo que ocurrió exactamente, sino una versión suavizada por el tiempo y moldeada por el deseo de estabilidad y sentido. Esta visión parcial convierte al pasado en un refugio emocional donde muchas personas encuentran consuelo. Con frecuencia, el presente se compara injustamente con ese recuerdo edulcorado, alimentando la sensación de pérdida.

La nostalgia juega un papel central en esta construcción emocional del pasado. Lejos de ser simplemente un sentimiento melancólico, es una herramienta de la memoria que conecta experiencias, olores, sonidos y lugares con una etapa vital que se percibe como más auténtica o feliz. El recuerdo, por su parte, selecciona lo que vale la pena conservar, dejando fuera aquello que pudo haber sido doloroso o difícil. Entre ambos crean una imagen de lo vivido que muchas veces poco tiene que ver con la realidad, pero que cumple una función psicológica importante en la manera en que enfrentamos el presente. Este mecanismo emocional es tan poderoso que puede llegar a condicionar decisiones futuras basadas en una imagen idealizada del ayer.

Dentro de esta narrativa idealizada, la niñez ocupa un lugar privilegiado. Para muchas personas, esa etapa representa la verdadera plenitud de la vida, no tanto por lo que sucedió objetivamente, sino por la forma en que se recuerda. La ausencia de responsabilidades, la libertad para imaginar y la protección del entorno familiar son elementos que contribuyen a esta percepción. Sin embargo, es el propio recuerdo de esos años lo que los convierte en especiales, más allá de las circunstancias concretas. Esta idealización de la infancia refuerza la creencia de que todo tiempo pasado fue mejor, aunque en muchos casos no lo haya sido realmente.

Un psicólogo revela cuál es la mejor etapa de la vida

Rafael Santandreu, psicólogo y autor de libros de autoayuda, explica con exactitud y de manera profesional la que el piensa que es la mejor etapa vital de cualquier ser humano. "Mucha gente piensa que la mejor etapa de la vida es la infancia o la juventud. Pero te diré algo: la mejor etapa es cuando uno empieza a pensar bien", afirma. En este sentido, más que de una edad concreta, se trata de un momento exacto en el que por fin uno revela su naturaleza y se aproxima a la felicidad. "Es cuando aprecias tu cuerpo, tu libertad, las personas que quieres, y hasta el simple hecho de seguir respirando cada día", agrega en relación al sentido de vivir.

Por ende, el objeto vital de todo presente debe ser alcanzar esa "edad" imaginaria que no tiene número, apoyándote en la idea de que es algo que todavía no se ha vivido, con una impronta de esperanza. "Cuando dejas de quejarte, de dramatizar... y empiezas a valorar de verdad todo lo que tienes: tu cuerpo, tu libertad, tus seres queridos, el simple hecho de estar vivo", añade el profesional. Por ende, el cambio comienza en nosotros mismos, en el preciso instante en el que nos damos cuenta, como si de un "clic" se tratase, de las cosas maravillosas que nos rodean.

La edad es solo un número

Apreciar lo que nos rodea es una forma de despertar a la vida con los ojos bien abiertos, alejados de la rutina que a menudo anestesia los sentidos. "Ahí empieza la verdadera felicidad. Y lo mejor es que no depende de la edad", concluye. Detenerse un momento para observar, escuchar o simplemente sentir el entorno transforma lo cotidiano en algo valioso y lleno de significado. En ese acto consciente de atención se revela la importancia de lo pequeño, lo cercano, lo que muchas veces damos por hecho. Es un ejercicio de gratitud silenciosa que nos ancla al presente y nos recuerda que, incluso en los días más simples, hay belleza y sentido.