La reacción de una italiana al ver qué es una pizza 'carbonara' en un supermercado español: "¡Vikingos!"

No hay duda alguna de que el mestizaje cultural suele aportar nuevas creaciones en distintos aspectos de la vida, desde nuevos musicales, grandes influencias en la literatura o el cine, o la aparición de nuevas recetas culinarias.

Tampoco hay mucho que discutir sobre el celo que levanta en algunos países el trato (o maltrato) que se dé a algunas de sus recetas más legendarias. Sucede en la Comunitat Valenciana y en el conjunto de España al ver cómo un chef británico se atreve a cocinar una paella, o sucede en el caso de los italianos al ver cómo los estadounidenses rompen los espaguetis antes de echarlos a hervir... o sobre cómo en España los españoles hacemos "pasta a la carbonara": bacon y mucha nata para cocinar.

Pero ha sido una usuaria italiana de TikTok, @alessia.leea, la que ha desatado más de una carcajada al compartir su reacción cuando paseaba por los pasillos de una conocida cadena de supermercados españoles y vio en las neveras las "pizzas a la carbonara" que estaban a la venta.

"¡Vikingos! ¡Sois unos vikingos! ¡No se escribe italiano en vano!", clama Alessia en italiano, desatando toda una oleada de ingeniosos comentarios reaccionando a su publicación. "Cero puntos nos disteis en Eurovisión, hacemos la carbonara cómo queremos", "¿y cómo hacéis en Italia la paella?" o "en Nápoles vi tortillas de patata rellenas de macarrones, no tenéis nada que decir" son algunas de las respuestas que ha recibido esta joven italiana que estos días visita España.

Más allá de las 'faltas de respeto' que la pasta a la carbonara pueda sufrir en las cocinas de muchos españoles, lo cierto es que en Italia también se pueden llegar a ver pizzas carbonara. Eso sí, no forman parte del recetario clásico del país, aunque algunas trattorias más creativas (y atrevidas) sí se animan con esta versión que en España está tan normalizada.