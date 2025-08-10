Recogidas 620 toneladas de algas asiáticas en Noja (Cantabria)

El operativo de emergencia que desplegó el viernes el Gobierno de Cantabria ante la invasión del alga asiática en las playas de Noja ha recogido ya 650 toneladas y seguirá trabajando en los próximos días porque siguen llegando. En las últimas 24 horas se han retirado de las playas de la villa 450 toneladas de algas invasoras, que se suman a las 200 que se retiraron el viernes, según ha informado el Gobierno regional este domingo.

En la recogida participan cinco tractores, cuatro palas mixtas, tres camiones y trece operarios de la empresa Ascan, a la que el Gobierno ha encargado este servicio a través de un contrato de emergencia.

Los operarios comenzaron la limpieza el viernes por la tarde, por la playa de Ris, tras la declaración de la emergencia de los trabajos para recoger las algas invasoras que cubrían los arenales de Ris, Trengandín, Helgueras y Pineda.

El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento han criticado la inacción del Ministerio para la Transición Ecológica, al que Noja comunicó en mayo el riesgo de que las algas asiáticas llegaran a sus playas, tras detectar el Centro de Buceo de la villa su presencia en el agua.

Las dos instituciones, que el viernes se reunieron para tomar medidas de urgencia, remitirán un escrito al Ministerio para exigirle que "dé un paso al frente y afronte sus competencias y responsabilidades"