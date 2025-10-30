Reconocen la incapacidad absoluta a una mujer con síndrome poscovid

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha reconocido el grado absoluto de incapacidad a una mujer con síndrome poscovid, otorgándole el derecho a percibir el 100% de su base reguladora.

Estima el recurso de suplicación de la afectada y revoca la sentencia previa de un juzgado de lo Social de Santander, que solo le había reconocido el grado de incapacidad permanente total para su profesión de administrativa y una pensión del 55 % de su base reguladora, informa Efe.

La Sala establece que "el estado clínico de la actora no solo limita para las fundamentales tareas de su profesión como administrativa, sino para toda actividad remunerada", pues las secuelas deben considerarse, al menos, "previsiblemente definitivas, dada su tendencia a la cronicidad y el tiempo transcurrido desde el inicio del diagnóstico".

La mujer padece dificultad respiratoria, taquicardia, fibromialgia, fatiga severa, trastorno cognitivo leve y síndrome ansioso-depresivo. La sentencia señala que estas dolencias "presenta la entidad necesaria para entender que existe una absoluta incapacidad para el desarrollo de todo tipo de actividad laboral, incluidas las de carácter sencillo y sedentario".

"Nos encontramos ante un cuadro limitativo de especial gravedad, con un pronóstico incierto de curación y entendemos que dicha situación justifica -en el momento actual- la incapacidad permanente absoluta que solicita la parte actora en su recurso", se refleja en la sentencia.

La Sala explica que los tribunales han adoptado diversas decisiones sobre los casos de síndrome poscovid, reconociendo desde ninguna prestación hasta la incapacidad total o obsiluta, según la gravedad de la enfermedad. En este caso, el grado de afectación que padece la mujer cumple con los requisitos para considerar que no puede realizar "una actividad con un mínimo de profesionalidad, rendimiento o eficacia en la presentación del trabajo".