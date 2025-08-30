Reino Unido lanza una alerta: los turistas británicos empiezan a evitar ir a restaurantes en España por los precios abusivos

La escalada de precios en la hostelería española está provocando un cambio radical en el comportamiento de los turistas británicos. Según medios del Reino Unido, cada vez más viajeros están abandonando los restaurantes tradicionales y optando por soluciones más económicas: comprar en supermercados y cenar en sus habitaciones de hotel. Esta tendencia, que se ha intensificado durante el verano de 2025, ha encendido las alarmas entre empresarios del sector turístico español.

A pesar de que la afluencia de turistas británicos sigue siendo elevada, con más de 44 millones de visitantes internacionales registrados en los primeros seis meses del año, según el Instituto Nacional de Estadística, el gasto medio por turista ha descendido notablemente. La Asociación de Hostelería de Barcelona confirma que cerca de la mitad de los restaurantes de la ciudad han sufrido una caída de ingresos durante la temporada estival, reflejo directo de este nuevo patrón de consumo.

Kenneth Calendar, turista de Edimburgo, relató su experiencia en una entrevista con The i Paper, explicando cómo ha sustituido las cenas en restaurantes por picnics improvisados y comidas sencillas en su alojamiento. “Los precios son tan altos que tienes que elegir entre salir a cenar o hacer una excursión. Yo prefiero comer algo comprado y disfrutar del día”, comentó.

Kate Preston, propietaria de varios restaurantes en Barcelona, reconoce que aunque sus precios se han mantenido estables desde la pandemia, sus ingresos han bajado entre un 10% y un 20%. Esta situación no es exclusiva de la capital catalana: destinos como las Islas Baleares y la Costa Brava también reportan una disminución en el consumo gastronómico por parte de turistas británicos.

La inflación y el encarecimiento de productos básicos han obligado a los visitantes a replantear su presupuesto vacacional. Lo que antes era una experiencia culinaria se ha transformado en una estrategia de ahorro.