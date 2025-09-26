Renovación del compromiso con la salud de los niños refugiados

Etiopía es un país situado en el cuerno de África que sufre una sequía prolongada y severa, una situación que se agrava con la constante y creciente llegada de personas refugiadas, principalmente mujeres y niños procedentes de Sudán del Sur y Somalia.

En este contexto, Fundación La Caixa y Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados han renovado su colaboración para apoyar a las comunidades refugiadas en Etiopía, lo que supone la prolongación del acuerdo para el impulso del proyecto Moments of Motherhood (MOM), un programa que arrancó en 2017 y, desde entonces, 200.000 personas al año se benefician de la labor desarrollada en el marco del mismo.

Con el objetivo de mejorar la nutrición y el desarrollo de la primera infancia en las familias de los campos de refugiados de Gambella y Melkadida-Dollo Ado, MOM ofrece un conjunto integral de intervenciones, que contemplan desde la asistencia en efectivo para la compra de alimentos frescos, talleres de cocina y apoyo a la horticultura hasta espacios seguros para que los padres aprendan sobre la lactancia materna y la alimentación infantil o campañas de sensibilización.

Asimismo, el programa ofrece también centros nutricionales para la prevención y el tratamiento de la malnutrición y espacios que promueven el desarrollo cognitivo saludable a través del juego, la interacción y el aprendizaje audiovisual.

MOM ha demostrado ser muy eficaz en la promoción de la salud infantil. Y prueba de ello es que ostenta una tasa de recuperación de niños tratados por desnutrición del 92%, ha logrado reducir la desnutrición aguda grave en un 50% y la tasa de mortalidad infantil, en un 29%.

El testimonio de Nyajouk Chany, una madre del campo de refugiados de Tierkidi da buena fe de la inestimable ayuda que el programa presta. «Mi bebé sufría mucho. Mi cuerpo no producía suficiente leche materna porque no comía lo suficiente», recuerda, pero tras participar en el proyecto MOM, «todo ha mejorado». «Recibimos una nutrición adecuada y a mi bebé le están dando la medicación para tratar su enfermedad».

Sobre esta alianza con Acnur, la directora del Área Internacional de Fundación La Caixa, S.A.R. la Infanta Doña Cristina, señala que «ésta refleja el compromiso de la entidad de mejorar la vida de las personas refugiadas mediante soluciones innovadoras».