Rescatada en helicóptero una senderista que se golpeó la cabeza en una ruta en Guriezo (Cantabria)

El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria ha rescatado en la tarde de este sábado a una mujer de 48 años, vecina de Castro Urdiales, que sufrió una caída y se golpeó la cabeza mientras realizaba una ruta sola en la Canal del Juncal, en Guriezo.

A consecuencia del impacto sufrió una posible fractura de muñeca y también indicó que no veía bien por un ojo. Por ello, el equipo de la aeronave la trasladó al aeropuerto Seve Ballesteros y, desde allí, una ambulancia del servicio sanitario 061 la llevó al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

El Centro de Atención a Emergencias 112 también movilizó al 112 de Vizcaya y a miembros de Protección Civil, ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.