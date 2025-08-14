Rescatadas 17 personas en montañas del Pirineo de Huesca en tan solo tres días

La Guardia Civil ha rescatado en tan sólo tres días y en 14 operaciones de salvamento a 17 personas que sufrieron accidentes, dolencias repentinas y cansancio o un ataque de pánico mientras practicaban el montañismo, la escalada, el senderismo o el barranquismo en el Pirineo de Huesca.

Según informa el Instituto Armado, el accidente más grave se produjo el pasado día 11 de agosto y se saldó con la muerte de un montañero de Pamplona de 26 años que cayó por una cortada mientras realizaba una travesía en la cresta del pico Russell, en Benasque.

Durante esa misma jornada fueron rescatados un senderista valenciano de 67 años enriscado en la Cresta de Llosa, en Benasque, y un montañero francés de 42 que sufrió un golpe de calor en Torre Marboré, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

La jornada del 12 agosto concentró el mayor número de rescates, que se iniciaron a las 11 horas con los traslados de un senderista de Castellón de 23 años con esguince de tobillo en el ibón Bramatuero Alto, en Panticosa, y continuaron con los de una barranquista francesa de 43 con un tobillo roto en el barranco de la Peonera, en Bierge, y de un senderista francés de 28 en Pico Blanco (Fanlo) que se produjo una herida en la cabeza debido a un tropiezo.

Además, fueron rescatados una menor belga con agotamiento en Muro de Bellós (Puértolas), una pareja de Huelva en el Rincón del Cielo, en Benasque, al sufrir la mujer, de 48 años, de taquicardia y de desvanecimientos, y una senderista francesa de 42 con fractura de tobillo y de dedos de un pie en la senda 'Camille', en Aragüés del Puerto.

También fueron evacuados ese mismo día dos escaladores de Barcelona de 26 y 52 años que se vieron sorprendidos por una tormenta eléctrica y fuertes vientos en el pico Tempestades, en Benasque.

En la jornada del 13 de agosto fueron trasladadas dos jóvenes de 22 y 26 años vecinas de Álava y Navarra, respectivamente, tras lesionarse una de ellas un tobillo en la Cola de Caballo (Ordesa), una senderista francesa de 42 que sufrió un ataque de pánico en el Mallo del Acherito (Ansó), una mujer domiciliada en San Sadurní d'Anoia de 52 con signos de agotamiento en Montfalcó (Viacamp) y una senderista francesa de 27 con esguince de tobillo en las cercanías del Parador de Pineta (Bielsa).